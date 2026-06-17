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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt - Bundespolizei nimmt Ladendieb im Duisburger Hauptbahnhof fest

Duisburg (ots)

Am Dienstagmittag (16. Juni 2026) nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 38-jährigen Mann vorläufig fest, nachdem dieser zuvor Ware aus einem Drogeriemarkt im Duisburger Hauptbahnhof entwendet hatte.

Gegen 14.10 Uhr schlug die akustische Diebstahlsicherung des Drogeriegeschäfts an. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf den Vorfall aufmerksam und kontrollierte den flüchtenden Tatverdächtigen noch im Bahnhofsbereich. Bei der anschließenden Durchsuchung des 38-jährigen deutschen Staatsangehörigen fanden die Beamten in seiner Einkaufstasche diverses Diebesgut im Gesamtwert von rund 330 Euro. Eine Mitarbeiterin des Marktes bestätigte kurz darauf den Diebstahl.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann vorläufig fest und führten ihn der Dienststelle zu. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein beschleunigtes Verfahren angeregt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte in den Polizeigewahrsam Duisburg überstellt. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Pressestelle
POMin Elisa-Maria Halbach
Telefon: +49 (0) 211 179276-151
Mobil: +49 (0) 175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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