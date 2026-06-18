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BPOL NRW: Erneute Sachbeschädigung an Diesellok - Bundespolizei sucht Zeugen

BPOL NRW: Erneute Sachbeschädigung an Diesellok - Bundespolizei sucht Zeugen
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Schwerte (ots)

Am 17. Juni haben vermutlich vier Jugendliche eine Lokomotive beschädigt. Mitarbeiter der Bahn konnten die flüchtenden Tatverdächtigen beobachten. Jetzt sucht die Bundespolizei Zeugen.

Gegen 16:10 Uhr vernahmen Mitarbeiter der Bahn am Schwerter Güterbahnhof ein lautes Geräusch. Bei genauerer Nachschau im Bereich der Margot-Röttger-Rath-Straße stellten sie fest, dass vier Jugendliche versuchten, die Scheibe einer Diesellok einzuschlagen. Als die Jugendlichen bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flohen sie in unbekannte Richtung.

Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei stellte eine beschädigte Scheibe an einer Diesellok fest. Aufgrund der Beschädigungen konnte die Lok nicht mehr sicher geführt werden, sodass ein kurz bevorstehender Transport von Weichenteilen nicht durchgeführt werden konnte. Neben dem Sachschaden erhöht sich der entstandene Schaden durch den Ausfall der Lokomotive somit auf über 30.000 Euro. Bereits am 11. Juni war es im Bereich der Abstellanlage zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Dort wurde nach jetzigem Stand der Ermittlungen ebenfalls das Fenster einer Lokomotive eingeschlagen, der Innenraum durchsucht und Werkzeuge im Nahbereich des Fahrzeugs verstreut aufgefunden.

Wer kann Hinweise zu den Vorgängen geben? Wer hat Personen im Bereich am Ende des Park-and-Ride-Parkplatzes wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter den Nummern 0231 5622470 bzw. 0800 6 888 000 entgegen.

In beiden Fällen leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein, fertigte Lichtbilder an und sicherte Spuren vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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