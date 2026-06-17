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BPOL NRW: Böller im Bahnhof: Bundespolizei stellt Feuerwerkskörper sicher

Dortmund, Werl (ots)

Böller im Bahnhof: Bundespolizei stellt Feuerwerkskörper sicher

Am Abend des 16. Juni kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Jugendlichen. Die aufgefundenen Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt und an den Entschärfungsdienst übergeben.

Gegen 18:40 Uhr trafen die Uniformierten den 19-Jährigen im Bahnhof an. Die Frage nach Identitätspapieren verneinte der deutsche Staatsbürger, woraufhin ihn die Beamten nach diesen durchsuchten. Hierbei fanden sie neben einem Identitätspapier zehn Feuerwerkskörper in der Bauchtasche des in Werl Wohnenden. Da diese "Böller" mit einer F3-Kennzeichnung versehen waren, bedürfen diese einer Erlaubnis zum Erwerb und dem Umgang. Diese Erlaubnis konnte der junge Mann nicht vorweisen. Die Bundespolizisten beschlagnahmten daraufhin die Gegenstände und belehrten den Deutschen. Dieser machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht weiter.

Da die Identität vor Ort zweifelsfrei feststand, entließen die Uniformierten den Tatverdächtigen vor Ort.

Die beschlagnahmten Feuerwerkskörper wurden im weiteren Verlauf an den Entschärfungsdienst der Bundespolizei übergeben. Durch die Fachkräfte erfolgt eine Vernichtung.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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