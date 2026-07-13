Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Werkstattbrand nach Schweißarbeiten verursacht hohen Sachschaden

Lorup (ots)

Am Montag, den 13.07.2026, kam es gegen 08:30 Uhr an der Straße Vosseberg in Lorup zu einem Brand in einer Garage.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 67-jähriger Mann Schweißarbeiten in einem Werkraum durch, der sich gemeinsam mit einer Garage in einem freistehenden Nebengebäude auf einem Wohngrundstück befindet. Nachdem er die Werkstatt kurz verlassen hatte, bemerkte er bei seiner Rückkehr, dass ein Handtuch auf einer Werkbank in Brand geraten war. Ein eigener Löschversuch blieb erfolglos. Ein Handwerker auf dem Nachbargrundstück setzte daraufhin den Notruf ab.

Durch das Feuer wurden der Werkraum sowie der Dachstuhl und Teile des Mauerwerks erheblich beschädigt. Auch diverses Werkzeug wurde zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

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