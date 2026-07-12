Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 12.07.2026

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden.

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E-Scooter-Fahrer unter Einfluss. Verden. Gleich zwei Kontrollen der Polizei Verden hatten für die Fahrer von E-Scootern Folgen. Am Sonntagmorgen gegen 02.25 Uhr kontrollierten die Beamten eine 17-jährige Kirchlintlerin und stellten Alkoholgeruch bei der Kontrolle fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,8 Promille, sodass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde. Etwas mehr getrunken hatte ein 54-jähriger Mann aus Verden, der bereits Samstag um 21.45 Uhr in der Unteren Straße angehalten wurde. Hier wurde ein Wert von 3 Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Wartebereich beschädigt. Langwedel. Ein Unbekannter hat am Samstagabend gegen 23.30 Uhr Scheiben eines Wartehäuschens am Etelser Bahnhof beschädigt. Er soll mehrere Steine aus dem Gleisbett der Bahnstrecke Bremen-Hannover genommen und diese dann gegen eine Verglasung geworfen haben, sodass diese beschädigt wurde. Ebenfalls wurde ein Fahrkartenautomat in dem Bereich erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Unfall mit drei Verletzten. Ottersberg. Am Samstag kam es gegen 18.30 Uhr in der Lilienthaler Straße in Ottersberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 60-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Achim beim Einfahren auf die Fahrbahn einen 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Kirchtimke, welcher auf der bevorrechtigten Straße unterwegs war. Durch den Verkehrsunfall wurden sowohl die Unfallverursacherin als auch die beiden Insassen des anderen Pkw leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.

Zwei Einbrüche im Stadtgebiet. Achim. Am Samstag verschaffte sich zwischen 09:00 und 09:45 Uhr ein oder mehrere unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Außentür Zutritt zu einer Garage in der Desmastraße in Achim. Dort wurde zudem die Seitenscheibe eines PKW beschädigt. Anschließend begab sich der Täter in einen Fahrradstellraum und entwendet dort mehrere Akkus von Pedelecs sowie ein Pedelec selbst. Anschließend entfernte man sich in unbekannte Richtung. Bereits in der Nacht zu Samstag suchte zumindest ein, bis dato unbekannter Täter, das Grundstück eines Zweifamilienhauses im Weinweg in Achim auf und begab sich zur Hauseingangstür. Dort hebelte dieser gewaltsam die Tür auf, ließ dann aber scheinbar ohne weitere Tathandlung von dem Vorhaben ab. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus. Oyten/Ottersberg. In der Danziger Straße in Ottersberg kam es im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Derzeit unbekannter Täter verschaffte sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Wohnräume wurden durchsucht, ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Am frühen Samstagmorgen begaben sich bereits bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Am Moor in Oyten. Dort wurde die Wohnungseingangstür gewaltsam geöffnet und das Haus nach Diebesgut durchsucht. Anschließend verließ der oder die Täter den Ort vermutlich mit einem Pkw. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

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Landkreis Osterholz.

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Mehrere Strafverfahren eingeleitet. Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Osterholz einen Pkw im Stadtzentrum von Osterholz-Scharmbeck. Dabei wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem waren die Kennzeichen am Pkw ohne Siegel und nicht für den geführten Pkw ausgegeben. Das Fahrzeug wurde noch an der Kontrollstelle stillgelegt. Gegen den Fahrzeugführer wurden diverse Strafverfahren unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Gefährliche Unfallflucht auf Teufelsmoorstraße. Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagvormittag kam es auf der Teufelsmoorstraße in Fahrtrichtung Neu St. Jürgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 74-jährige Fahrer eines Opel alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz des erheblichen Sachschadens am Fahrzeug setzte der Mann seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei der Weiterfahrt geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer konnten einen Zusammenstoß nur durch starkes Bremsen verhindern. Der Fahrzeugführer konnte durch eingesetzte Beamte angetroffen werden. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten deutliche gesundheitliche Mängel fest. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun in Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Drei Verletzte bei Unfall. Hambergen. Am frühen Samstagabend kam es auf der B74 in Hambergen zu einem Frontalzusammenstoß mit drei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 40-jährige Fahrer eines Renault Clio in Richtung Hambergen, als er einen verkehrsbedingt wartenden Pkw übersah. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, leitete er eine Vollbremsung ein und wich auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Die beiden Insassen des Mercedes wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden in örtliche Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

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