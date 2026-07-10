Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Ein Verletzter bei Vorfahrtsverstoß++Verkehrsunfall mit Mofa - zwei Verletzte+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Ein Verletzter bei Vorfahrtsverstoß+ Thedinghausen. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, befuhr eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin die Straße Zum Klärwerk und beabsichtigte, geradeaus in den Kempeweg weiterzufahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 56-jährigen VW-Fahrers, welcher nach links abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall erlitt der 56-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

+Verkehrsunfall mit Mofa - zwei Verletzte+ Thedinghausen. Auf der Achimer Landstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa und einem Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Bisherigen Informationen zufolge befuhr gegen 19.30 Uhr ein Jugendlicher mit einem Mofa zusammen mit einem Mitfahrer die L156 in Richtung Thedinghausen. Ein 44-jähriger Fahrer eines VW beabsichtigte, den Roller links zu überholen. Während des Überholvorgangs scherte der Jugendliche nach links aus und kollidierte mit dem Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden Beteiligten mit dem Roller und wurden leicht verletzt. Der Mitfahrer kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.500 Euro.

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