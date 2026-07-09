Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw-Fahrerin schwer verletzt - Zeugen gesucht++Einbruch in Einfamilienhaus++Über Tür eingebrochen++Auffahrunfall mit Verletztem++Verkehrsunfall mit Radfahrerin+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pkw-Fahrerin schwer verletzt - Zeugen gesucht+ Oyten. Am Mittwochmittag, gegen 14 Uhr, kam es auf der L168 in Höhe der Kreuzung zur Rudolf-Diesel-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 31 Jahre alter Fahrer eines Renault, von der Straße Oytermühle nach links in die Rudolf-Diesel-Straße abzubiegen und hielt zunächst an, um mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen den Vorrang zu gewähren. Als er den Abbiegevorgang fortsetzte, übersah er eine weitere entgegenkommende 73 Jahre alte Fahrerin eines Ford. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und die 73-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,6 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Dazu bittet sie Zeugen, welche den Unfall gesehen haben, sich bei der Polizeistation Oyten unter 04207-911060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr in gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Garlstedter Kirchweg, indem sie mit Gewalt eine Terrassentür öffneten. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Räume durchsucht, jedoch nach ersten Informationen kein Diebesgut entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Über Tür eingebrochen+ Lilienthal. In der Worphauser Landstraße brachen am Mittwochnachmittag bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein und durchsuchten dieses. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter zwischen 14.40 Uhr und 15.40 Uhr über die Haustür Zugang in das Einfamilienhaus und durchsuchten dieses. Danach verließen sie das Einfamilienhaus wieder über die Eingangstür. Ob Sie etwas entwendeten, ist noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Auffahrunfall mit Verletztem+ Osterholz-Scharmbeck. In der Bördestraße kam es am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr zu einem Auffahrunfall an einem Zebrastreifen. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer und ein 41-jähriger Citroën-Fahrer waren hintereinander in Richtung Penningbüttel unterwegs, als in Höhe der Einmündung zur K45 ein Fußgänger den Zebrastreifen überquerte. Der 47-Jährige bremst daraufhin ab. Dies bemerkte der 41-Jährige zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Dabei verletzte er sich leicht.

+Verkehrsunfall mit Radfahrerin+ Schwanewede. Auf der Blumenthaler Straße wurde am Mittwochnachmittag eine 18-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 76-jährige Fahrerin eines Opel die L134 und wollte nach rechts in die Straße Zum Marktplatz abbiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Diese fuhr auf dem freigegebenen Gehweg, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Richtung. Bei dem Zusammenstoß wurde die 18-Jährige leicht verletzt. An dem Pkw und dem Pedelec entstand ein geringer Sachschaden.

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