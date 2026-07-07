Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Hütte in Waldstück in Brand++Auffahrunfall auf der A27++Zwei Verletzte bei Auffahrunfall++Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis++Radfahrer übersieht Motorrad+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Hütte in Waldstück in Brand+ Achim. Am frühen Dienstagmorgen geriet in der Straße Arenkamp aus bislang ungeklärter Ursache eine Hütte in einem kleinen Waldstück in Brand. Gegen 04.15 Uhr nahmen Anwohner zwei laute Knallgeräusche wahr und stellten anschließend Rauchgeruch fest. Bei der Suche nach der Ursache wurde die brennende Hütte festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und eine Ausbreitung des Feuers auf das Waldstück verhindern. Die Polizei hat Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Auffahrunfall auf der A27+ Langwedel/A27. Auf der A27, zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord, kam es am Montagvormittag, gegen 09.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 26-jähriger Fahrer eines Daihatsu befuhr den linken Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Eine nachfolgende 24-jährige Fahrerin eines VW hielt nicht genügend Abstand ein und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. In der Folge fuhr sie auf den Daihatsu auf. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Achim. Am Montagvormittag, gegen 10 Uhr, befuhr eine 27 Jahre alte VW-Fahrerin die Uphuser Heerstraße und beabsichtigte, nach links in die Fahrenheitstraße abzubiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 58 Jahre alte Fahrerin eines Transporters übersah den wartenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

+Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis+ Verden. Im Bereich der Bremer Straße kam es am Montag gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Ein 25-jähriger Fahrer befuhr die Bremer Straße stadteinwärts und bemerkte nach dem Passieren einer Kreuzung zu spät, dass die vorausfahrende 30-jährige Fahrerin eines Ford verkehrsbedingt abbremste. Beim Bremsvorgang rutschte er mit dem Roller gegen das Heck des Pkw. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Am Kleinkraftrad und dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.600 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 25-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrer übersieht Motorrad+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Hauptstraße übersah am Montagnachmittag eine 35 Jahre alte Pedelec-Fahrerin einen 57 Jahre alten Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Nach ersten Informationen befuhr die Radfahrerin zunächst den Geh- und Radweg der Hauptstraße in Richtung Innenstadt und wechselte anschließend auf die Straße. Dabei übersah sie den Motorradfahrer, welcher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit der Radfahrerin kollidierte. Beide stürzten und verletzten sich dabei leicht. An dem Motorrad und dem Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell