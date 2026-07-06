Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auflieger eines Lkw gerät in Brand - stundenlange Vollsperrung+

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln/A27. Am Montagmorgen kam es auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost zu dem Brand eines Aufliegers eines Sattelzuges.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt am Auflieger ursächlich für den Brand gewesen sein. Angaben von Verkehrsteilnehmern zufolge, habe der Sattelzug zuvor Reifenteile verloren, zudem seien Flammen unter dem Auflieger sichtbar gewesen. Der 50-jährige Fahrzeugführer bemerkte das Feuer rechtzeitig, konnte den Sattelzug auf dem Standstreifen anhalten und die Sattelzugmaschine vom Auflieger abkoppeln.

Der mit Transformatoren beladene Auflieger geriet anschließend in Vollbrand. Ein erster Verdacht, dass die Transformatoren Gefahrgut beinhalten, bestätigte sich nicht.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. An der Anschlussstelle Walsrode-West wurde durch die Autobahnmeisterei eine Ableitung mit Vollsperrung eingerichtet. Dennoch kam es vor der Brandstelle zu einem Rückstau von bis zu zehn Kilometern. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte der aufgestaute Verkehr an der Brandstelle vorbeigeführt werden.

Für die aufwendigen Bergungsarbeiten des ausgebrannten Aufliegers und die anschließende Reinigung der Fahrbahn wird die Vollsperrung voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.

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