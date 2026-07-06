Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kind fährt in Kreuzung++Von Fahrbahn abgekommen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kind fährt in Kreuzung+ Achim. An der Kreuzung der Badener Dorfstraße zur Straße Am Sandberg stieß ein Kind auf einem Fahrrad mit einem Pkw zusammen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, war der Junge in den Kreuzungsbereich gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. In der Folge kollidierte er mit einem von rechts kommenden Kia einer 52-Jährigen. Der Junge blieb äußerlich unverletzt, kam jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Von Fahrbahn abgekommen+ Lilienthal. Am Sonntag, gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrer mit seinem Seat die Lilienthaler Allee in Richtung Bremen und kam nach ersten Erkenntnissen aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend geriet er in einen wasserführenden Graben und verletzte sich leicht. Der Pkw musste anschließend von einem Abschlepper aus dem Graben geborgen werden.

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