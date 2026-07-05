Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ VW-Bus überfährt Kabel +++ Autobahnpolizei mit zwei Festnahmen +++ Aquaplaning auf der Autobahn +++ Lagerhalle brennt ab +++

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Landkreise & Verden (ots)

VW-Bus überfährt Kabel

A1. Am Samstagabend überfuhr der Fahrer eines VW-Busses auf der A1, am Bremer Kreuz, ein fünf Meter langes Kabel. Dadurch erlitt er einen Reifenschaden. Der Fahrer war in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. Wer Hinweise über den Verlierer geben kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel, Tel.: 04232/94590, zu melden

Autobahnpolizei mit zwei Festnahmen

A1/Achim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch die Autobahnpolizei Langwedel auf der A1 sowie in Achim zwei Fahrzeuge kontrolliert. In den beiden Fahrzeugen saß jeweils eine Person, die per internationalem Haftbefehl gesucht wurden. Beide Personen wurden festgenommen. Eine Person erwartet ein weiteres Strafverfahren, weil er ohne Führerschein ein Auto führte. Im Laufe des Sonntages wurden beide Personen dem Haftrichter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt.

Aquaplaning auf der Autobahn

A27/Kirchlinteln. Am späten Samstagnachmittag kam es auf der A 27, zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West, nach starken Regengüssen, zu zwei Verkehrsunfällen. Aufgrund von Aquaplaning kam ein Fahrzeug nach einem versuchten Bremsmanöver von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. Bei einem weiteren Unfall kam ein Pkw ebenfalls aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab und prallte hierbei gegen die Mittelschutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20000 Euro.

Lagerhalle brennt ab

Kirchlinteln/Brunsbrock. Am späten Samstagabend geriet ein alter Melkstand in Brand. Dieser wurde zuletzt als Lagerhalle genutzt, in der unter anderem Heu und Stroh gelagert wurden. Zudem befanden sich zwei Anhänger in der Lagerhalle. Die Lagerhalle brannte mit samt den Anhängern komplett ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. (Lichtbild in der Bildmappe)

Landkreis Osterholz

+++ Einbruch in Ritterhude +++ Polizei schnappt Pkw-Aufbrecher +++ Versuchter Einbruch in Lilienthal +++

Einbruch in Ritterhude

Ritterhude. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines Fahrzeugteile-Großhandels in der Max-Plack-Straße ein und betraten die Räumlichkeiten. Kurze Zeit später verließen sie das Objekt wieder und flüchteten unerkannt. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu kontaktieren.

Polizei schnappt Pkw-Aufbrecher

Hambergen. Am Samstagmorgen schlugen zwei Heranwachsende die Heckscheibe eines Pkw Renault Clio ein. Dieser stand abgeparkt am Oldenbütteler Bahnhof. Aus dem Inneren des Fahrzeugs wurde eine Musikbox entwendet. Die Tat wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet. Die beiden Täter stiegen anschließend in einen Zug und wurden letztendlich durch Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf gestellt. Gegen die beiden Heranwachsenden wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Lilienthal

Lilienthal. Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am Samstagnachmittag im Hospitalweg in Lilienthal. In der Zeit von 14:00 bis 16:30 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Wohnungstür aufzuhebeln und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 04791/3070 zu melden.

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