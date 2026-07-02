Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag zur Meldung vom 01.07.2026: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzter Person

Landkreis Verden (ots)

Blender. Am Mittwochvormittag war es auf der L203 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Ein 58-jähriger Dacia-Fahrer war aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und hatte bei dem Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er war mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/6306128). Am Donnerstagvormittag erlag der 58-Jährige seinen Verletzungen und verstarb.

Für die Spurensicherung an der Unfallstelle und die Bergung der beiden Fahrzeuge war die L203 bis ca. 18 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, welche Angaben zum Hergang oder Hinweise zu der Fahrweise des Dacia-Fahrers geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 zu melden.

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