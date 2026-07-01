Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schwerer Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzter Person+

Landkreis Verden (ots)

+Schwerer Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzter Person+ Blender. Heute Vormittag, gegen 10.45 Uhr, kam es auf der Straße In der Marsch zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Dacia die L203 in Richtung Morsum und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 48-jährige Fahrerin eines BMW versuchte noch auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Die 48-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-Jährige erlitt nach ersten Informationen lebensbedrohliche Verletzungen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Für die Unfallaufnahme und Spurensicherung ist die L203 derzeit voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell