Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: +Schwerer Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzter Person+
Landkreis Verden (ots)
+Schwerer Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzter Person+ Blender. Heute Vormittag, gegen 10.45 Uhr, kam es auf der Straße In der Marsch zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Dacia die L203 in Richtung Morsum und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 48-jährige Fahrerin eines BMW versuchte noch auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.
Die 48-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-Jährige erlitt nach ersten Informationen lebensbedrohliche Verletzungen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.
Für die Unfallaufnahme und Spurensicherung ist die L203 derzeit voll gesperrt.
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