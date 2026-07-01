Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Heckenbrand in Achim++Jugendlicher auf E-Scooter verletzt sich schwer++Zwei Leichtverletzte bei Baumunfall++Stoppschild missachtet+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Heckenbrand in Achim+ Achim. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Heckenbrand in der Pfarrstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten diese noch Glutnester feststellen, welche bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher gelöscht wurden. Diese führten anschließend noch Nachlöscharbeiten durch. Die Polizei hat Ermittlungen, welche auch die ungeklärte Brandursache umfassen, aufgenommen. Hinweise zu dem Brand können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Jugendlicher auf E-Scooter verletzt sich schwer+ Verden. Ein Jugendlicher auf einem E-Scooter verletzte sich am Dienstag, gegen 14.15 Uhr, bei einem alleinbeteiligten Unfall in der Kolbergstraße schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Jugendliche, dem E-Scooter ein Kunststück zu machen, stürzte dabei jedoch und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der E-Scooter deutlich schneller als die erlaubten 20 km/h Höchstgeschwindigkeit fahren kann. Der Jugendliche hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

+Zwei Leichtverletzte bei Baumunfall+ Blender. Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum in der Straße In der Marsch, verletzten sich in der Nacht zu Mittwoch ein 46-jähriger Fahrer und ein 26-jähriger Beifahrer. Ersten Informationen zufolge befuhr der 46-Jährige mit seinem Audi die L203 in Richtung Verden und verlor aufgrund von gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über das Fahrzeug. Dadurch geriet er nach rechts in den Seitenraum und kollidierte mit einem Baum. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Audi musste von einem Abschlepper aus dem Seitenraum geborgen werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 30.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Stoppschild missachtet+ Lilienthal. An der Einmündung der Trupermoorer Landstraße zur Klostermoorstraße kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte, nach rechts auf die K8 abzubiegen, missachtete dabei jedoch das Stoppschild. In der Folge stieß er mit dem VW eines von links kommenden 34-jährigen Fahrers zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 36-Jährige leicht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

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