Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Schmuck entwendet++Hecke gerät bei Arbeiten in Brand++Radfahrer bei Unfall leicht verletzt++E-Scooter übersehen+

Landkreis Osterholz (ots)

+Einbruch in Wohnhaus+ Lilienthal. In der Zeit vom Montag, dem 22.06., bis Montag, dem 29.06. kam es in der Landwehrstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Hintertür Zugang in das Haus und entwendeten Nachbauten von antiken Waffen, die jedoch nicht funktionsfähig sind. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Schmuck entwendet+ Worpswede. Am Montag, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ostendorfer Straße ein und entwendeten diversen Schmuck. Die Täter öffneten mittels Gewalteinwirkung eine Hintertür und gelangten darüber in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut über eine Hofauffahrt in unbekannte Richtung. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Hecke gerät bei Arbeiten in Brand+ Ritterhude. Bei Gartenarbeiten in der Lesumer Straße geriet am Montag gegen 15.30 Uhr eine Hecke in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 79-Jährige, mit einem kleinen Gasbrenner Arbeiten an einer Hecke durchzuführen. Dabei entzündete sich diese jedoch. Die 79-Jährige konnte mit einem bereitgelegten Gartenschlauch das Feuer bereits eigenständig eindämmen. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig ab. Es entstand lediglich Sachschaden an der Hecke.

+Radfahrer bei Unfall leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Beim Kreisverkehr in der Ritterhuder Straße stießen am Montagvormittag ein Pkw und ein Pedelec zusammen. Ein 64-jähriger VW-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr und übersah dabei einen 42-Jährigen auf einem Pedelec. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Er kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

+E-Scooter übersehen+ Ritterhude. Am Montagvormittag, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 45 Jahre alter Fahrer eines Transporters die Lesumstoteler Straße in Richtung der Stader Landstraße. An der Einmündung zur B74 übersah der Fahrer eine von rechts kommende 43 Jahre alte Fahrerin auf einem E-Scooter und stieß mit ihr zusammen. Die 43-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da die Fahrerin verbotswidrig auf dem linken Radweg der Stader Landstraße unterwegs war, wurde gegen sie ebenfalls ein Verfahren aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.

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