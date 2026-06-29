Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auseinandersetzung im Schwimmbad++Einbrüche in Gartenparzellen++Verkehrsinsel übersehen++Radfahrer kollidieren++Unfall mit E-Scooter - Mitfahrerin schwer verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auseinandersetzung im Schwimmbad+ Verden. Am Sonntagnachmittag kam es in einem Schwimmbad in der Straße Saumurplatz zu einer Auseinandersetzung mit einer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Gerangel zwischen mindestens zwei Personen gekommen sein, wobei ein 21-Jähriger mit dem Kopf gegen ein Schwimmbecken geschlagen sein soll und verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall, insbesondere wer an der Auseinandersetzung beteiligt war, dauern derzeit an. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Einbrüche in Gartenparzellen+ Achim. In der Zeit von Samstag 14.30 Uhr bis Sonntag 08.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Gartenparzellen in der Straße Am See ein. Sie entwendeten eine Gartenpumpe und aus einem Schuppen sowie einer Gartenhütte diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Verkehrsinsel übersehen+ Oyten. Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Gegen 03 Uhr befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die Bergstraße in Richtung Allerstraße. Dabei übersah er eine Verkehrsinsel und stieß in der Folge zunächst mit einem Poller und anschließend mit einem Baum zusammen. Zwei Mitfahrerinnen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+Radfahrer kollidieren+ Achim. In der Straße Zum Achimer Bahnhof stießen am Sonntagnachmittag zwei Fahrradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Ein 29-Jähriger war in Richtung Innenstadt unterwegs und ein 50-Jähriger in Richtung Achimer Bahnhof. Bei dem Frontalzusammenstoß verletzte sich der 50-Jährige leicht und er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrrädern entstand ein geringer Sachschaden.

+Unfall mit E-Scooter - Mitfahrerin schwer verletzt+ Dörverden. Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, kam es in der Straße Im Kleinen Moor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw, bei dem eine Mitfahrerin auf dem E-Scooter schwer verletzt wurde. Ein jugendlicher Fahrer beabsichtigte, von der Reitbahn auf die Straße am Kleinen Moor abzubiegen. Dabei hatte er unerlaubterweise eine ebenfalls jugendliche Mitfahrerin auf dem E-Scooter dabei. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Jugendliche einen von rechts kommenden Fiat eines 27-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Die Mitfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

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