Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 26.06.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kradfahrer fährt auf Pkw auf+ Langwedel/Etelsen. Am Donnerstag kam es gegen 21 Uhr auf der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 31-jähriger Ford-Fahrer und ein 19-jähriger Kradfahrer die Verdener Straße. Als der 31-Jährige nach links in die Straße Im Speckenholt abbiegen wollte, fuhr der nachfolgende 19-Jährige mit seinem Krad auf den Ford auf. Der 19-Jährige sowie eine Beifahrerin im Ford wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+Pkw kommt von Fahrbahn ab+ Blender. Am Donnerstagabend kam gegen 21.00 Uhr ein Autofahrer auf der Straße In der Marsch von der Fahrbahn ab. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein alleinbeteiligter 29-jähriger Ford-Fahrer auf der Straße In der Marsch in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und kam einige Meter weiter im rechten Straßengraben zum Stehen. Am Ford entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

+Kollision zwischen Pkw und Fahrrad+ Verden. Am Donnerstagabend kam es gegen 22.45 Uhr in der Straße Hinter der Mauer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 78-jährige Mazda-Fahrerin die Straße Hinter der Mauer, als ein 37-jähriger Radfahrer aus einem Seitengang beabsichtigte, die Fahrbahn zu queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer verletzte sich leicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auffahrunfall mit leicht verletzter Person+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen kam es gegen 10.50 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 33-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße stadteinwärts, als sie ihr Fahrzeug abbremste. Ein hinter ihr fahrender 34-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr anschließend auf den Hyundai auf. Dabei wurde die 33-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5.500 Euro.

+Rollerfahrerin leicht verletzt+ Hambergen. Am Donnerstag kam es gegen 13.30 Uhr auf der Wesermünder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin beabsichtigte, von der Wesermünder Straße nach links in die Straße Langenend abzubiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine entgegenkommende 56-jährige Rollerfahrerin. Die 56-Jährige leitete eine starke Bremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge stürzte sie und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

+Motorradfahrer flüchtet nach Unfall+ Lilienthal. Am Donnerstagabend kam es gegen 21.10 Uhr auf der Straße Niederende zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein bislang unbekannter Motorradfahrer mehrere in gleicher Richtung fahrende Fahrzeuge auf der Straße Niederende. Beim Wiedereinscheren schnitt dieser einen entgegenkommenden 69-jährigen Skoda-Fahrer. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Am Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Motorrad machen können, sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791 / 3070 zu melden.

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