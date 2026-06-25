Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 25.06.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Eigentümer zu Fahrrädern gesucht+ Langwedel. Am 13.06.2026 kam es zu einem Diebstahl am Bahnhof Langwedel im Bereich der Alten Hollenstraße. Bislang unbekannte Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen gegen 23.50 Uhr ein älteres Mountainbike, ein neues Herrenrad sowie einen Fahrradsattel eines dritten Fahrrads. Die Polizei sucht nun die Eigentümer. Die Eigentümer der Fahrräder und des Fahrradsattels können sich bei der Polizei Langwedel unter 04232/934910 melden.

+Auffahrunfall auf A1+ A1/Achim. Am Mittwochmittag kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A1, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 68-jähriger BMW-Fahrer wollte in Achim auf die A1 in Richtung Bremen fahren, als er beim Einfädeln im stockenden Verkehr auf einen Anhänger eines Transporters auffuhr. Der Anhänger löste sich in der Folge und stieß in den Transporter. Der 38-jährige Transporter-Fahrer wurde leicht verletzt.

+Junge bei Unfall schwer verletzt+ Achim. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Uphuser Heerstraße wurde ein Kind schwer verletzt. Ein 20-jähriger Toyota-Fahrer befuhr gegen 18.10 Uhr die L 158 in Richtung Achim, als ein Junge mit seinem Tretroller die Straße von rechts querte. Trotz Vollbremsung kam es zu Zusammenstoß zwischen dem Toyota und dem Jungen. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

+Lkw beschädigt - Zeugen gesucht+ Ottersberg. Am Freitagabend, den 19.06.2026, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Lkw auf einem Firmengelände in der Straße Kreuzbuchen. In der Zeit zwischen 23.15 Uhr bis 23.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Lkw eingeschlagen und der Innenraum verwüstet. Zu dem Zeitpunkt hätten sich nach ersten Angaben noch mehrere Radfahrer auf dem Weg von der Straße Kreuzbuchen in Richtung Eckstever befunden haben. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ottersberg unter 04205/315810 zu melden.

+Radfahrerin leicht verletzt+ Ottersberg. Am Mittwochmorgen verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Quelkhorner Landstraße leicht. Eine 43-jährige Radfahrerin befuhr gegen 8.30 Uhr den Wilstedter Kirchweg, als sie nach bisherigen Erkenntnissen im Einmündungsbereich zur Quelkhorner Landstraße von einer 41-jährigen VW-Fahrerin übersehen wurde. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Diebstahl aus Waschanlage+ Ritterhude. In der Nacht zu Mittwoch kam es gegen 02.34 Uhr in der Straße Rosenhügel zu einem Einbruch in eine Waschanlage. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte männliche Täter durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend gelangten sie zu den Räumlichkeiten und begaben sich in das Büro der Anlage. Dort entwendeten sie Bargeld sowie Getränke. Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen in der Nacht gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz 04791/3070 zu melden.

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