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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag zur Meldung: +Lkw in Brückenunterführung festgefahren+

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Landkreis Osterholz (ots)

Bild des festgefahrenen Lkw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Emily Warnke
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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  • 24.06.2026 – 17:09

    POL-VER: +Kind schließt sich in Auto ein+

    Landkreis Verden (ots) - Achim. Am Mittwochvormittag kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Einsatz in der Karlstraße, bei dem sich ein Kleinkind in einem Pkw eingeschlossen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Mutter kurzzeitig ihr Fahrzeug und übergab ihrem im Pkw sitzenden Kleinkind den Fahrzeugschlüssel. In der Folge betätigte das Kind den Schließmechanismus, sodass das Fahrzeug verriegelt wurde. Der ...

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