Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur zur Meldung: +Drei Verletzte nach Verkehrsunfall+

Landkreis Verden (ots)

Thedinghausen. Am Mittwochmorgen kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Brückenstraße, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Ein 38-jähriger Volvo-Fahrer befuhr die Brückenstraße in Richtung Achim, als er auf der Ueser Brücke seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt reduzierte. Das übersah nach bisherigen Erkenntnissen ein nachfolgender 18-jähriger Mercedes-Fahrer. Dieser wollte nach links ausweichen, fuhr jedoch seitlich gegen den Volvo. Der Mercedes kam in der Folge in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Ford eines 43-Jährigen zusammen.

Der 18-Jährige Mercedes-Fahrer, der 43-Jährige Ford-Fahrer sowie ein 28-jähriger Beifahrer des Ford wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein 21-jähriger und ein 64-jähriger Beifahrer des Ford wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes und der Ford mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Die Achimer Landstraße und die Brückenstraße mussten für etwa 5 Stunden voll gesperrt werden.

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