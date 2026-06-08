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POL-WOB: Führungswechsel im der Polizeistation Lehre - Ivo Degenhardt ist neuer Stationsleiter

POL-WOB: Führungswechsel im der Polizeistation Lehre - Ivo Degenhardt ist neuer Stationsleiter
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Lehre (ots)

Lehre, 01.06.2026

Die Polizeistation in Lehre hat einen neuen Leiter: Anfang Juni hat Kriminalhauptkommissar Ivo Degenhardt die Geschäfte übernommen.

2016 beendete der 34-Jährige sein Studium an der Polizeiakademie und war daraufhin zunächst für mehrere Jahre im Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt tätig. Im Anschluss daran wechselte Herr Degenhardt 2019 wunschgemäß in den Zentralen Kriminaldienst. Hier arbeitete er über sieben Jahre lang als Ermittler, bevor er nun die Leitung der Polizeistation Lehre übernahm.

Ivo Degenhardt blickt seiner neuen Aufgabe positiv entgegen: "Ich freue mich sehr darauf, diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen zu dürfen. Insbesondere die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Kollegenkreis als auch ein guter Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern liegen mir an Herzen," so der 34-Jährige. Auch Jens aus dem Bruch, Leiter des Polizeikommissariats Königslutter, beglückwünscht den 34-Jährigen zu seinem neuen Amt und betont: "Mit Herrn Degenhardt übernimmt eine engagierte Führungskraft die Leitung der Polizeistation in Lehre. Ich wünsche ihm in seiner neuen Funktion viel Erfolg, eine glückliche Hand bei seinen Entscheidungen und eine gute Zusammenarbeit mit seinem Team."

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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