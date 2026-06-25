Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen nach Diebstahl gesucht+

Landkreis Osterholz (ots)

Ritterhude. Am Montag, den 16.06.2026, kam es in der Straße Rosenhügel zu einem Diebstahl durch drei bislang unbekannte Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen boten die drei Männer einer 86-Jährigen gegen 12.00 Uhr spontan an, Reparaturarbeiten an ihrem Dach durchzuführen. Die Frau nahm das Angebot an. Nachdem sie im Anschluss die vereinbarte Geldsumme in bar bezahlt hatte, lenkte einer der Täter die Frau gezielt ab, indem er sie in das Obergeschoss des Hauses führte. Diese Gelegenheit nutzten die übrigen Täter, um weiteres Bargeld sowie Schmuck zu entwenden.

Zwei der Täter trugen weiße T-Shirts mit schwarzem Aufdruck "Profi". Das von den Männern genutzte Fahrzeug wird als älter und gelblich beschrieben.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ein entsprechendes Fahrzeug in der Umgebung beobachtet haben, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791 / 3070 zu melden.

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