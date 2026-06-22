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Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Alkoholisierte Frau randalierte

Warendorf (ots)

Am Freitagvormittag (19.06.2026, gegen 11.00 Uhr) fiel eine alkoholisierte Frau in Alverskirchen auf. Zunächst hielt sich die 38-Jährige in der Kirche auf, aus der sie ein Buch stahl. Anschließend schlug die Frau aus Krummhörn gegen das Auto einer 29-Jährigen, das auf der Hauptstraße stand. Die Freckenhorsterin wurde von der Alkoholisierten einige Zeit zuvor um Geld angebettelt. Die 29-Jährige forderte die 38-Jährige auf, nicht gegen den Pkw zu schlagen. Daraufhin schlug die Ältere der Jüngeren gegen den Kopf, wodurch sie leicht verletzt wurde. Die Tatverdächtige sowie ihr 26-jähriger Begleiter aus Everswinkel, der versuchte auf die aggressive Frau einzuwirken, verließen den Kreisverkehr zu Fuß in Richtung Telgte. Polizisten trafen das Duo auf der Telgter Straße an. Sie erteilten der stark alkoholisierten Frau einen Platzverweis. Außerdem übergaben die Beamten der Küsterin das bei der 38-Jährigen aufgefundene Buch. Die Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Krummhörnerin ein.

Gegen 12.45 Uhr hielt sich die Frau erneut auf der Hauptstraße auf und machte einen hilflosen Eindruck. Daraufhin nahmen Polizisten die 38-Jährige in Gewahrsam.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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