Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Gegen Gewalt in Teenagerbeziehungen - Projekttage an der BBS Verden+

Landkreis Verden (ots)

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz beteiligt sich an den Projekttagen der Berufsbildenden Schulen (BBS) Verden am 24. und 25. Juni mit einem Präventionsangebot zum Thema Gewalt in Teenagerbeziehungen.

Im Rahmen eines Workshops setzen sich Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Thema gesunde und ungesunde Beziehungen auseinander. Das Angebot wird von Laura Frömmel vom Beratungs- und Gewaltschutzzentrum Verden sowie Cord Brammer von der Polizei Verden in Kooperation mit dem Zonta Club Verden durchgeführt.

Ziel des Workshops ist es, junge Menschen für Warnsignale ("Red Flags") in Beziehungen zu sensibilisieren und ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Teilnehmenden reflektieren eigene Erwartungen an partnerschaftliche Beziehungen, lernen persönliche Grenzen zu erkennen und werden für verschiedene Formen von Gewalt sensibilisiert. Darüber hinaus werden konkrete Wege aus belastenden Beziehungssituationen thematisiert. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Informationen zu Unterstützungsangeboten und Beratungsstellen in Verden und Umgebung.

Die Polizei Verden unterstreicht mit ihrer Beteiligung die Bedeutung frühzeitiger Präventionsarbeit: "Gerade junge Menschen sollten wissen, wie gesunde Beziehungen aussehen und wo sie Hilfe bekommen können. Prävention beginnt mit Aufklärung und dem offenen Austausch", so Cord Brammer.

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