Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter bei PKW-Unfall

Paderborn-Benhausen (ots)

(md) Am Freitag, 13. Februar kam es gegen 17.20 Uhr auf der L 937 in Paderborn-Benhausen zwischen einem Audi und einem BMW, bei dem sich eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzten.

Die 28 Jahre alte Audi-Fahrerin war auf der B64 aus Paderborn in Richtung Bad Driburg unterwegs und wollte im Einmündungsbereich auf die Straße Im Knick nach links einbiegen. Zeitgleich war ein 57 Jahre alter Mann aus dem Kreis Höxter in seinem BMW in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Beide Autos stießen aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Dabei zog sich der BMW-Fahrer schwere Verletzungen zu. Seine 42-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht, ebenso die Audi-Fahrerin.

Die BMW-Insassen kamen in ein Paderborner Krankenhaus, an beiden Autos entstand Totalschaden. Die B64 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell