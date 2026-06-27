Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 27.06.2026

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich PK Achim

Mehrere Einbrüche in PKW Achim. In der Donnerstagnacht wurde in der Bremer Straße versucht die Seitenscheibe eines BMW mit einem Stein einzuschlagen. Die Scheibe hat jedoch gehalten und der Täter entkam unerkannt. Ein weiterer Einbruch in einen PKW fand in der Freitagnacht statt. Hierbei schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Audi in der Straße Am Schmiedeberg ein und entkam ohne Diebesgut. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus Schwanewede. In der Zeit vom 13.06.2026 bis zum 26.06.2026 haben sich unbekannte Täter über ein Kellerfenster unbefugt Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße Achtern Heben verschafft. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Alkoholisierter Fahrzeugführer ohne Führerschein Ritterhude. Am Freitagnachmittag konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Deltastraße bei einem 49-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 2,57 Promille festgestellt werden. Darüber hinaus war sein Fahrzeug nicht versichert und der Fahrzeugführer nicht in dem Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen wurden einbehalten und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

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