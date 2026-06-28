Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 28.06.2026

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Bereich Verden 62-jährige Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt - Fahrzeugführer flüchtet Verden. Bereits am Freitag, 26.06.2026 gegen 12:00 Uhr ist es im "Brunnenweg" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62-jährigen Radfahrerin und einem unbekannten Fahrzeugführer gekommen. Der Fahrzeugführer befuhr den Brunnenweg stadtauswärts, wendete dann seinen Pkw und fuhr auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung zurück. Beim Befahren des Radwegs fuhr er geradewegs auf eine Radfahrerin zu, welche sich derart erschreckte, dass sie kurz vor dem PKW zu Fall kam und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Die Beifahrerin erkundigte sich kurz nach dem Befinden der Radfahrerin, entfernte sich dann jedoch ebenfalls von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Bereich Achim

Flaschenwurf gegen Motorradfahrer Blender / Intschede. Ein bislang Unbekannter bewarf am Samstagmittag gegen 13:35 Uhr einen 39-jährigen Motorradfahrer in der "Intscheder Dorfstraße" mit einer Wasserflasche, als dieser durch die Ortschaft fuhr. Der Unbekannte versteckte sich dabei offensichtlich hinter einer Hecke. Zum Glück verfehlte die Flasche den Motorradfahrer knapp, sodass dieser mit dem Schrecken davonkam. Gegen den Unbekannten wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Wer Hinweise zum Flaschenwerfer geben kann wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation in Thedinghausen unter 04204-914380 in Verbindung zu setzen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse.

LANDKREIS OSTERHOLZ

PKW-Brand kurz nach Fahrtantritt Vollersode / Wallhöfen. Am Samstagvormittag geriet der PKW eines 62-Jährigen in Brand. Während der PKW von den Grundstücksausfahrt auf die Straße "Im Fehr" fuhr, schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum und es kam zu einer Rauchentwicklung. Durch den Fahrzeugführer konnte das Feuer eigenständig gelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr aus Vollersode musste lediglich Nachlöscharbeiten durchführen. Durch den Brand entstand Sachschaden am PKW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Weshalb es zu dem Brand kam, ist aktuell unbekannt.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Worpswede. Der 54-jährige Fahrzeugführer befuhr am Samstagnachmittag mit seinem PKW die "Bremer Landstraße" in Fahrtrichtung Ortsmitte, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Durch den Unfall wurde der 54-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus verbracht. Sowohl am PKW als auch am Baum entstand Sachschaden.

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