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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kind auf Parkplatz angesprochen - Zeugen gesucht+

Landkreis Osterholz (ots)

Kind auf Parkplatz angesprochen - Zeugen gesucht

Worpswede. Am Wochenende teilte ein besorgter Vater der Polizei mit, dass am Sonntagmittag zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr seine fünfjährige Tochter auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Osterweder Straße von einem unbekannten Mann angesprochen worden sei. Als der anwesende Vater des Mädchens den Mann bemerkte und daraufhin ansprach, sei der Unbekannte in einen weißen VW, möglicherweise ein Kombi, gestiegen und davongefahren. An dem Pkw seien keine Kennzeichen angebracht gewesen.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 40-50 Jahre alten und ca. 1,80 m großen Mann gehandelt haben. Dieser habe ein weißes T-Shirt und eine lange Jeanshose getragen. Seine Haare seien braun gewesen und er habe einen Drei-Tage-Bart getragen.

In den sozialen Medien kursieren bereits Beiträge von Usern, die von einer versuchten Kindesentführung sprechen und behaupten, es sei versucht worden, das Kind in ein Auto zu ziehen. Das Polizeikommissariat Osterholz stellt klar: Derlei Informationen liegen den Ermittlern nicht vor. Die Beamtinnen und Beamten warnen davor, Informationen ungeprüft in WhatsApp-Gruppen oder anderen soziale Medien zu verbreiten. Würden sich derartige Sachverhalte tatsächlich zutragen, würde die Polizei sofort und crossmedial vor Gefahren warnen. Diese liegen, nach derzeitigem Erkenntnisstand, nicht vor. Trotzdem nehmen die Beamten natürlich jeden gemeldeten Hinweis ernst, so auch den Worpsweder Fall.

Mögliche Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt auf dem Parkplatz waren und möglicherweise Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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