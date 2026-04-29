Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: Gemeinsames Ermittlungsverfahren der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg und der Generalstaatsanwaltschaft Celle

Oldenburg (ots)

+++ Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat +++

Beamtinnen und Beamte der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (ZKI) haben unter der Federführung der Generalstaatsanwaltschaft Celle (Zentralstelle Terrorismusbekämpfung) am Morgen des 29.04.2026 richterliche Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vollstreckt. Die strafprozessualen Maßnahmen betrafen mehrere Personen und Objekte in Cuxhaven, Ortsteil Cadenberge, sowie Bremerhaven.

Nachdem über das Bundeskriminalamt Hinweise an die ZKI Oldenburg weitergegeben wurden, dass durch einen 20-jährigen Serben, gemeinsam mit einer kleinen Gruppe, deren Mitglieder 17 - 22 Jahre alt und syrische sowie sudanesische Staatsangehörige sind, Planungen vorangetrieben werden, eine islamistisch motivierte Gewalttat in Deutschland zu verüben, wurden weitere Ermittlungen durchgeführt, um den Tatverdacht aufzuhellen.

Die entsprechenden Erstinformationen hatte eine US-Sicherheitsbehörde, das NYPD, übermittelt. Da eine Bewaffnung der Tatverdächtigen nicht auszuschließen war, erfolgte der Zugriff durch Spezialkräfte der ZKI, des LKA Bremen sowie spezialisierte Kräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD - Bereitschaftspolizei).

Bei den Durchsuchungen konnten zwei Anscheinswaffen und ein Säbel sowie diverse Beweismittel, wie Mobiltelefone und weitere Datenträger, sichergestellt werden. Es wurden im Rahmen der Einsatzmaßnahmen keine scharfen Schusswaffen oder Gegenstände, die einer anschlagsvorbereitenden Handlung dienen könnten, aufgefunden.

Die Auswertung der sichergestellten Asservate dauert an.

Bei den Einsatzmaßnahmen wurde die ZKI außerdem durch DiensthundführerInnen der Polizeidirektion Braunschweig, sowie Kräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven und der Ortspolizeibehörde Bremerhaven unterstützt.

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