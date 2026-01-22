Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Lifestyle-Luxus trotz Bürgergeld-Bezug - Zoll überführt Influencer-Familie des Sozialleistungsbetrugs

Schweinfurt (ots)

Das Amtsgericht Schweinfurt hat einen 44-jährigen Familienvater aus Schweinfurt wegen des unrechtmäßigen Bezugs von Sozialleistungen zu einer Geldstrafe von 10.500 Euro verurteilt. Der Mann hatte für seine dreiköpfige Familie über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren hinweg zu Unrecht Bürgergeld vom Jobcenter Schweinfurt bezogen. Die Familie hatte über Instagram Einnahmen in nicht unerheblicher Höhe erzielt, diese jedoch entgegen der gesetzlichen Verpflichtung nicht gegenüber dem Jobcenter angezeigt.

Ein anonymer Hinweis auf die Social-Media-Aktivitäten der Ehefrau des Beschuldigten brachte die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Schweinfurt ins Rollen. Während die Familie staatliche Unterstützung vom Jobcenter Schweinfurt bezog, präsentierte sich die Frau auf Instagram als erfolgreiche Fitness-Influencerin mit mehr als 80.000 Followern. Ermittlungen des Zolls ergaben, dass sie über verifizierte Accounts kostenpflichtige Trainings anbot und damit erhebliche Einnahmen auf verschwiegenen ausländischen Konten generierte.

Bei einer Durchsuchung des Zolls kamen letztlich die wahren finanziellen Verhältnisse der Familie ans Licht: In einer Küchenkommode entdeckten die Einsatzkräfte versteckte Bargeldbestände von insgesamt über 40.000 Euro. Darüber hinaus stellten die Ermittler Konten im Ausland fest, über die hohe Beträge flossen. Zur Verschleierung der Vermögenverhältnisse wurde ein privat genutzter Tesla auf einen Bekannten angemeldet. Wunschkennzeichen und Ladeabrechnungen entlarvten jedoch die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs.

Von einer besonders kriminellen Energie zeugte das Verhalten des Ehemanns während der Durchsuchung: Noch während der laufenden Maßnahme setzte der Beschuldigte aus der Ferne das Smartphone seiner Ehefrau auf Werkseinstellungen zurück, um digitale Beweise zu vernichten. Nur durch akribische Ermittlungsarbeit gelang es den Beamten des Zolls, die finanziellen Umstände der Familie dennoch lückenlos aufzuklären. Auch im weiteren Verlauf des Verfahrens versuchte der Beschuldigte, aktiv Einfluss auf Zeugen zu nehmen. Dieses Verhalten wird derzeit geprüft und zieht möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen für die betroffenen Zeugen nach sich.

Das Amtsgericht Schweinfurt verurteilte den Beschuldigten nun zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 70 Euro. Der 44-jährige Mann gilt damit als vorbestraft. Die zu Unrecht bezogenen Leistungen in Höhe von insgesamt mehr als 32.000 Euro müssen vollständig an das Jobcenter zurückgezahlt werden.

"Während auf Kosten der Allgemeinheit staatliche Leistungen bezogen wurden, finanzierte sich die Familie parallel dazu einen luxuriösen Lebensstil" erklärt Benedikt Danz, Sprecher beim Hauptzollamt Schweinfurt. "Der Fall zeigt eine besondere Form der Dreistigkeit. Das Urteil des Amtsgerichts Schweinfurt ist ein klares Signal gegen Sozialbetrug".

Die Aufklärung von Straftaten nach § 263 Strafgesetzbuch (StGB) gehört zu den zentralen Aufgaben der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Die Beamtinnen und Beamten des Zolls prüfen dabei unter anderem, ob Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch zu Unrecht bezogen werden. Durch die konsequente Verfolgung solcher Verstöße trägt der Zoll maßgeblich dazu bei, die Akzeptanz und Gerechtigkeit innerhalb der Solidargemeinschaft zu erhalten und die Sozialsysteme vor Missbrauch zu schützen.

