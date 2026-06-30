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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Baggerschaufel entwendet++In Gegenverkehr gekommen++Vorfahrt missachtet+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Baggerschaufel entwendet+ Oyten. Über das vergangene Wochenende, zwischen Freitag 10 Uhr und Montag 12 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter eine Baggerschaufel von einer Baustelle in der Margarete-Steiff-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Gelände und montierten die Baggerschaufel sowie ein dazugehöriges Bauteil von dem Bagger ab und entwendeten beides. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+In Gegenverkehr gekommen+ Oyten. Am Montagmorgen geriet ein 47-jähriger Fahrer eines Honda auf der Hauptstraße in Höhe der Feuerwehr aufgrund von Ablenkung in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 61-jährigen Fahrerin zusammen. Die beiden Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und die 61-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

+Vorfahrt missachtet+ Thedinghausen. An der Kreuzung der Horstedter Dorfstraße zur Dibberser Landstraße kam es am späten Montagabend, gegen 20.25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer fuhr in den Kreuzungsbereich, ohne die Vorfahrt eines von links kommenden 19-jährigen Ford-Fahrers zu beachten. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Der 18-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus. Die beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 95.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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