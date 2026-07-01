Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsfahrt mit Motorrad - Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel

Sondershausen (ots)

Dienstagnachmittag wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Kyffhäuser ein grünes Motorrad kontrollieren. Als der Fahrer bemerkte, dass er in den Fokus der Beamten geriet, beschleunigte er sein Fahrzeug und ignorierte das Anhaltesignal der Polizisten. Der Fahrer versuchte zunächst über Feldwege und darauffolgend auf der Landstraße 1034 durch Nohra, Wolkramshausen, Kleinfurra und Großfurra bis nach Sondershausen zu entkommen.

Der Motorradfahrer kam in der Ortslage Sondershausen zu Fall und konnte durch die Polizeibeamten fixiert werden. Bei dem Unfall verletzte sich der Flüchtige nicht.

Augenscheinlich stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem waren an dem Kraftrad ein Kennzeichen angebracht, welches nicht für das Fahrzeug ausgegeben war. In Summe leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherunsgesetz und dem Fahren unter Einfluss berauschender Mittel ein.

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