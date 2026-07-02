Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Motorrad gerät in Brand++Auffahrunfall mit Leichtverletzter++Radfahrerin stürzt++E-Scooter Fahrer flüchtet zu Fuß+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Motorrad gerät in Brand+ Verden. Am Mittwochvormittag geriet in einem Hinterhof in der Lindhooper Straße ein Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Gegen 09.30 Uhr bemerkte ein Zeuge das brennende Motorrad und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Motorrad bereits in Vollbrand. Dieses wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 19.000 Euro. Die nebenstehenden Gebäude blieben unbeschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

+Auffahrunfall mit Leichtverletzter+ Blender. Bei einem Verkehrsunfall auf der Oister Dorfstraße in Höhe der Einmündung zur Straße In der Marsch, wurde am Mittwochvormittag eine 53-Jährige leicht verletzt. Die 53-Jährige war mit ihrem Renault in Richtung Verden unterwegs und hielt an der Einmündung zur L203 verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 86-jähriger Fahrer eines Mercedes bemerkte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrerin stürzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, befuhr ein Kind mit seinem Fahrrad den Radweg der Poststraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrrichtung und kam einer 73-Jährigen auf einem Pedelec entgegen. Um nicht zusammenzustoßen, mussten beide Beteiligten stark bremsen. Beim Ausweichen und dem Versuch anzuhalten, stürzte die 73-Jährige und wurde leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

+E-Scooter Fahrer flüchtet zu Fuß+ Lilienthal. In der Straße Auf dem Kamp kam es am Mittwochmittag, gegen 13.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem bislang unbekannten Fahrer eines E-Scooters. Nach bisherigen Informationen fuhr der Fahrer des E-Scooters auf dem Gehweg, wo der Junge mit einem Fahrrad in Richtung Moorhauser Landstraße fuhr. Bei dem Unfall wurde das Kind leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ließ den E-Scooter jedoch zurück. Dieser war nicht versichert und wurde im Anschluss sichergestellt.

Bei dem unbekannten Fahrer soll es sich um einen ca. 16 Jahre alten Jugendlichen gehandelt haben. Dieser habe eine dunkle, weite, kurze Hose getragen und ein schwarzes T-Shirt. Er soll ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er habe kurze, dunkle, lockige Haare gehabt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem unbekannten Fahrer, der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 mitzuteilen.

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