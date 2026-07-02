Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu Tankbetrug und möglicher Verkehrsgefährdung gesucht+

Landkreis Osterholz (ots)

+Zeugen zu Tankbetrug und möglicher Verkehrsgefährdung gesucht+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es an einer Tankstelle in der Schwaneweder Straße zu einem Tankbetrug durch einen bislang unbekannten Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen betankte der Mann zunächst einen schwarzen BMW und füllte anschließend mehrere Kanister mit Kraftstoff. Ohne die Rechnung zu begleichen, verließ er das Tankstellengelände in Richtung Buschhausen.

Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte das Fahrzeug zunächst. Die Fahrt führte über Schwanewede auf die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. An der Anschlussstelle Stotel verlor sich die Spur des Fahrzeugs. Ersten Ermittlungen zufolge wechselte der Fahrer während der Flucht das Kennzeichen von einem Bremer (HB) auf ein Osterholz-Scharmbecker (OHZ) Kennzeichen.

Während der Flucht sei der Fahrer durch eine äußerst rücksichtslose und gefährliche Fahrweise aufgefallen. Unter anderem soll er über eine rote Ampel und in Schlangenlinien gefahren sein. Zudem sei er über einen Bordstein gefahren und habe durch seine Fahrweise möglicherweise andere Verkehrsteilnehmende gefährdet.

Der Täter sei ca. 30 Jahre alt und ca. 170cm groß gewesen. Er habe ein helles T-Shirt, eine blaue Shorts, Latschen und eine Schirmmütze getragen.

Die Polizei bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmende, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Flucht geben können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791-3070 zu melden.

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