Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Flächenbrand in Thedinghausen +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Leichtverletzter Radfahrer +++ Unfall mit Motorrad +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Flächenbrand in Thedinghausen +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Leichtverletzter Radfahrer +++ Unfall mit Motorrad +++

Flächenbrand in Thedinghausen

Thedinghausen/Wulmstorf. Am Freitagnachmittag kam es auf einem Feld in der Landwehrstraße in Thedinghausen, Ortsteil Wulmstorf, zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen geriet eine Rundballenpresse aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Aufgrund des vorherrschenden Windes entstanden auf dem Feld mehrere Glutnester, die sich in kurzer Zeit zu einem Flächenbrand entwickelten. Nach etwa zwei Stunden konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Landwehrstraße musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Intschede. Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahranfänger aus Verden die K 9 aus Daverden in Richtung Intschede. Kurz hinter dem Intscheder Wehr kam er mit seinem Audi zunächst ins Schleudern und überschlug sich anschließend. Der verunfallte Pkw kam schließlich links neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Fahranfänger verletzte sich hierbei nur leicht, musste aber dennoch im Krankenhaus behandelt werden. Sein 18-jähriger Mitfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und ebenfalls dem Krankenhaus zugeführt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille festgestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Leichtverletzter Radfahrer

Oyten. Am Freitagmittag kam es in Oyten, im Bereich der Lindenstraße / Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Hierbei fuhr ein 75-jähriger Radfahrer aus Oyten von der Lindenstraße auf die Hauptstraße und übersah hierbei einen 50-jährigen Pkw-Fahrer, der vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Unfall mit Motorrad

Oyten. Am Freitagabend befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer den Oyterdamm in Richtung Bremen und musste kurz vor der Osterholzer Heerstraße an einer roten Ampel halten. Als die Ampel auf Grün schaltete, wollte ein 51-jähriger Bremer, der mit seinem Pkw herannahte und in selber Richtung fuhr, den jungen Motorradfahrer überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Landkreis Osterholz

+++ Unfallflucht in Osterholz-Scharmbeck +++ Verfolgungsfahrten in Lübberstedt und Schwanewede +++ Versuchter Einbruch und Sachbeschädigung +++ Zeugen nach Unfall gesucht +++

Unfallflucht in Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagmorgen kam es am Marktplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem VW Transporter gegen eine Mauer und flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort. Durch den Zusammenstoß brachen Teile der Mauer heraus. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen ca. 185 cm großen Mann mit sportlicher Statur und dunklen Haaren gehandelt haben. Er war mit einer blauen Jacke und einer blauen Hose bekleidet. Der Verkehrsunfall wurde durch eine Zeugin beobachtet. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum bislang unbekannten Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 zu melden.

Verfolgungsfahrten in Lübberstedt und Schwanewede Lübberstedt / Schwanewede. Zu gleich zwei Verfolgungsfahrten kam es am Freitagnachmittag in Schwanewede sowie in Lübberstedt. In Lübberstedt versuchte ein 16-jähriger Jugendlicher sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und flüchtete mit seinem Kleinkraftrad vor der Polizei. Nach kurzer Verfolgung wurde der Jugendliche schließlich auf einem Privatgrundstück gestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Kleinkraftrad sichergestellt. Ihm wird ein Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie mehrere Tuning-Verstöße vorgeworfen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer missachtete in der Ostlandstraße in Schwanewede die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Straßen in das Waldgebiet, wo er schließlich unerkannt entkam. An seinem Kleinkraftrad war ein nicht ausgegebenes Kennzeichen angebracht. Der Fahrzeugführer trug schwarze Motorradkleidung und einen schwarzen Helm. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Fahrzeugführers haben oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwanewede unter 04209 - 918650 zu melden.

Versuchter Einbruch und Sachbeschädigung Lilienthal. Am Freitag riss ein 20-jähriger Mann ein Regenablaufgitter der Esso-Tankstelle heraus und versuchte anschließend mit diesem die Verglasung der Tankstelle einzuschlagen. Zudem schlug er mit dem Regenablaufgitter die Scheibe eines Haltestellenhäuschens in der Falkenberger Landstraße Höhe des Friedhofes ein. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen nach Unfall gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Am vergangenen Donnerstag, in der Zeit von 13:10 Uhr und 13:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken einen 3er BMW in schwarz. Der unbekannte Fahrzeugführer hinterließ einen Zettel am beschädigten Pkw mit augenscheinlich falschen Daten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Fahrzeugführer nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

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