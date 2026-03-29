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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle

Sömmerda (ots)

Samstag Abend kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Sömmerda einen 44-jährigen Fordfahrer in Sömmerda. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,60 o/oo. Daraufhin führten die Beamten mit dem 44-Jährigen einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf einer Polizeidienststelle durch. Der hier erreichte Wert von 0,74 O/oo stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Der Mann kann sich auf ein Bußgeld von 500 EU einstellen. Zudem beinhaltetet die Ordnungswidrigkeit auch einen Monat Fahrverbot.(TG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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