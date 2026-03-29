LPI-EF: Verkehrskontrolle

Erfurt (ots) - Betrüger hatten es am Freitag, den 27.03.2026, auf eine 79-jährige Erfurterin abgesehen. Nachdem diese verschiedene Internetseiten besucht hatte, zeigte ihr Computer plötzlich eine Fehlermeldung an und ließ sich nicht mehr ohne Weiteres entsperren. Da die Rentnerin sich nicht anders zu helfen wusste, wählte sie die auf dem Bildschirm angezeigte "Notfallnummer". Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft. Bevor ...

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