Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auf geparkten Pkw gefahren++Radfahrerin und Fußgänger beim Abbiegen übersehen++Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß beim Abbiegen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auf geparkten Pkw gefahren+ Achim. Am Donnerstagvormittag fuhr eine 71-Jährige in der Bremer Straße gegen einen geparkten Pkw und verletzte sich leicht. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Fahrerin befuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Mercedes die L125 in Richtung Bremen und übersah nach ersten Informationen einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Audi. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 12.500 Euro.

+Radfahrerin und Fußgänger beim Abbiegen übersehen+ Achim. In der Straße Zum Achimer Bahnhof wurden am Donnerstagmittag eine 27-jährige Fahrradfahrerin und ein 42-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 52-jähriger Fahrer eines Seat beabsichtigte, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen, übersah dabei jedoch die in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrende Radfahrerin. Diese wich dem Pkw aus und konnte einen Zusammenstoß mit diesem vermeiden, kollidierte daraufhin jedoch mit dem Fußgänger. In der Folge stürzten beide und sie erlitten leichte Verletzungen.

+Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß beim Abbiegen+ Ottersberg. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Volvo befuhr am Donnerstagabend die Landstraße und beabsichtigte, nach links in die Kirchstraße abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Ford einer 35 Jahre alten Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 35-Jährige leicht verletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt.

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