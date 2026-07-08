Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Pkw eingebrochen++Verkehrsunfall an Kreuzung+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Pkw eingebrochen+ Achim. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Stadtbereich in zwei Pkw eingebrochen und aus diesen Wertsachen entwendet. In der Hollenstraße brachen bislang unbekannte Täter in einer Tiefgarage einen VW auf. Im Philosophenweg wurde ein geparkter Audi angegangen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Taten oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Verkehrsunfall an Kreuzung+ Verden. Am Dienstagvormittag kam es im Bereich der Kreuzung Berliner Ring und Borsteler Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 33-jährige BMW-Fahrerin, die Kreuzung zu überqueren. Dabei übersah sie den Ford einer 63-jährigen Fahrerin, welche aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 63-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Durch den Unfall entstand ein geringer Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

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