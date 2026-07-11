Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung für den 11.07.2026

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden:

Brand eines Aufsitzrasenmähers

Hülsen. Am Freitagnachmittag gerät ein Aufsitzrasenmäher, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, unmittelbar nach Start der Zündung in Brand. Durch die eingesetzte Feuerwehr kann der Brand des in einer Scheune stehenden Aufsitzrasenmähers rechtzeitig gelöscht werden, sodass es zu keinem Personen- oder erheblichen Gebäudeschaden kam.

Vorfahrtsverstoß - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Verden. Am Freitag, gegen 11:30 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich der Nienburger Straße/Groß Hutberger Straße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW, indem der 76-jährige Unfallverursacher beim Abbiegevorgang den vorfahrtsberechtigten PKW des 79-jährigen Fahrzeugführers übersieht. Die beiden Fahrzeugführer sowie die jeweiligen Beifahrerinnen werden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und teilweise in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall zwischen Kind und E-Scooter

Verden. Am Freitagabend kommt es in einem Stichweg im Bereich des Oderplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jugendlichen Fahrer eines E-Scooters und einem 3-jährigen Kind auf einem Laufrad. Der jugendliche Unfallverursacher entfernt sich zunächst von der Unfallstelle, kann jedoch kurze Zeit später angetroffen werden. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Sturz mit dem Pedelec

Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es in der Weserstraße zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall einer 38-jährigen Frau auf einem Pedelec. Hierbei wird sie leicht verletzt und einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Da Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkoholkonsum vorliegen, wird eine Blutentnahme durchgeführt.

Bereich PK Achim

Einbruch in Keller

Achim. Vermutlich in der Nacht von Donnertag auf Freitag drang ein bislang unbekannter Täter in den Keller eines Mehrparteienhauses an der Königsworther Straße ein. Aus mehreren Kellerabteilen wurden anschließend Lebensmittel, Drogerieartikel, sowie ein Bollerwagen entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Oyten. In der Nacht zu Samstag drangen während der Abwesenheit der Bewohner bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Moor ein. Sie durchsuchten das Haus und flüchteten anschließend mit noch unbekanntem Diebesgut mit einem Pkw vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Achim. Am Freitagnachmittag wurde ein 18-jähriger Achimer mit seinem E-Scooter durch Beamte der Achimer Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt. dass der E-Scooter nicht versichert war. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine relevanten Ereignisse.

Bereich PK Osterholz

Landwirtschaftliches Gespann mit erheblichen Mängeln gestoppt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte der Polizei Osterholz am Freitagvormittag ein landwirtschaftliches Gespann fest, dessen 29-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der weiteren Überprüfung wurden zudem erhebliche technische Mängel am Anhänger festgestellt. So war die Bremsanlage funktionslos und ein Reifen wies eine Beschädigung auf, wodurch die Verkehrssicherheit des Gespanns erheblich beeinträchtigt war. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt noch vor Ort. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch gegen den 54-jährigen Halter des Gespanns wurden Ermittlungen aufgenommen, da er die Fahrt trotz fehlender Fahrerlaubnis des Fahrers zugelassen haben soll.

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