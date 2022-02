Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW zwischen zwei Bäumen eingeklemmt

Coesfeld (ots)

Am 19.02.2022 befuhr ein 61jähriger Fahrzeugführer aus Münster gegen 18:25 Uhr die Landstraße 581 in Fahrtrichtung Havixbeck. In Höhe der Bauerschaft Bombeck verlor der Fahrzeugführer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer kleinen Waldlichtung kam der PKW zwischen zwei Bäumen zum Stillstand, wodurch der PKW eingeklemmt wurde. Während der Beifahrer sich noch selbst aus dem verunfallten Fahrzeug retten konnte, war der Fahrzeugführer selbst dazu nicht mehr in der Lage. Er wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr aus seinem PKW geborgen und anschließend zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Straße in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt. Der PKW wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

