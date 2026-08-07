Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ lautes Wasserrauschen ++ "der Halsketten-Trickdiebstahl" ++ mit Schlössern gesicherte Pedelecs von Reisegruppe aus Hotel gestohlen ++ Polizei kontrolliert im Rahmen der sog. "Speed-week" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 07.08.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - "der Halsketten-Trickdiebstahl" - erneut Halskette von Anwohnerin gestohlen - Polizei mahnt und bittet: "Rufen Sie die Polizei!" - zwei Täterinnen legen Seniorin Ketten an

Nicht zum ersten Mal kam es in den Nachmittagsstunden des 06.08.26 zu einem Trickdiebstahl mit Zielrichtung Halsschmuck. Zwei Trickdiebinnen stahlen dabei im Deutsch-Evern-Weg die Halskette/Anhänger einer 81-Jährigen, die gerade im Garten gearbeitet hatte. Die Täterinnen hatten die Seniorin gegen 10:00 Uhr angesprochen, in ein Gespräch verwickelt und ihr eine (wertlose) Halskette angelegt. Dabei stahlen sie die Goldkette der Frau und verabschiedeten sich. Der Verlust fiel erst später auf.

Die beiden Täterinnen werden beide wie folgt beschrieben: klein, ca. 162cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, sprachen mit starkem Akzent.

Die Polizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zu ähnlichen Vorfällen im Mai und Juni in Uelzen und Lüneburg. Parallel bitten die Ermittler: "Rufen Sie sofort die Polizei bei entsprechenden Vorfällen!" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - mit Schlössern gesicherte Pedelecs von Reisegruppe aus Hotel gestohlen - Polizei ermittelt

Insgesamt vier mit Schlössern gesicherte hochwertige Pedelecs einer Reisegruppe stahlen Unbekannte in den späten Abendstunden des 06.08.26 zwischen 21:15 und 21:45 Uhr aus einem zugänglichen Bereich eines Hotelbetrieb Im Schießgraben. Betroffen waren dabei u.a. Pedelecs der Marken Specialized und Cube, so dass ein Schaden von mehr als 10.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - alkoholisiert gekocht - Wohnung verqualmt - Feuerwehr lüftet

Ein Bewohner eines Wohnhauses in der Böttcherstraße hatte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in den Nachmittagsstunden des 06.08.26 Kochutensilien auf dem eingeschalteten Herd vergessen, so dass es gegen 17:00 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung kam. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Parallel wurde der Bewohner mit Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Klinikum gebracht. Die Wohnung wurde lediglich stark verrußt.

Lüneburg - Männer schlagen sich auf Parkplatz des Kurparks - Polizei stellt Personalien der Beteiligten fest und ermittelt

Zu einem handfesten Streit im Bereich des Parkplatzes am Kurpark, Uelzener Straße, kam es in den frühen Morgenstunden des 06.08.26 zwischen mehreren jungen Männern. Dabei war es gegen 04:40 Uhr zu einem Handgemenge und wechselseitigen Körperverletzungen zwischen zwei 39- und 41-Jährigen sowie zwei 19 und 20 Jahre alten Männern aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg gekommen. Zuvor soll eine 29-Jährige Begleiterin durch den 19-Jährigen geschlagen worden sein. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen; parallel erwartet sie jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Ingewahrsamnahme und Strafverfahren nach Auseinandersetzung

Mit einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 22-Jährigen hatte es die Polizei nach einem Vorfall in den späten Abendstunden des 06.08.26 in der Münzstraße zu tun. Der 22-Jährige, gegen den auch ein Aufenthaltsverbot vorlag, hatte sich gegen 23:15 Uhr mit zusammen mit einem Mann sowie zwei Frauen im Umfeld bzw. in einem bereits teilweise verschlossenen Parkhaus in der Münzstraße aufgehalten. Dabei waren die anwesenden Personen alkoholisiert bzw. standen ergänzend deutlich unter Drogeneinfluss. Nachdem der 22-Jährige "übergriffig" gegenüber eine der Frauen wurde, setzte sich diese zur Wehr, so dass der 22-Jährige sowie sie auch selbst blutige Verletzungen erlitten. Alarmierte Polizeibeamte veranlassten eine medizinische Versorgung und nahmen den 22-Jährigen in Gewahrsam. Ergänzend wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Lüneburg - Diebe auf Baustelle gestört - Anwohner bemerkt Eindringlinge

Auf ein Baustellengelände im Bereich eines Anbaus der IGS in der Thorner Straße gelangten Unbekannte in der Nacht zum 06.08.26 zwischen 02:00 und 04:00 Uhr. Die Täter hatten dabei einen Bauzaun aufgeschnitten und versuchten sich an einem Stromverteilerkasten, den sie beschädigten. Ein Anwohner hörte die Täter, so dass diese ohne Beute die Flucht ergriffen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - "Billard-Kugel-Diebstahl" scheitert

Eine Billardkugel versuchte ein 57-Jähriger aus Schleswig-Holstein in den späten Abendstunden des 06.08.26 aus einer Spielhalle Bei der Abtspferdetränke in seiner Jacken-/Hosentasche "mitgehen" zu lassen. Als ihn gegen 23:45 Uhr eine Mitarbeiterin ansprach, legt der Mann die Kugel zurück. Polizeibeamte konnten den Mann in der Folge stellen und kontrollieren. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Lüneburg - Radfahrerin touchiert - durch Sturz verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 67 Jahre alte Radfahrerin in den Nachmittagsstunden des 06.08.26 an der Kreisstraße 37 - Lüneburger Straße. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Astra wollte gegen 15:30 Uhr von der A39 - Abfahrtsbereich - nach rechts Richtung Kaltenmoor abbiegen und touchiert dabei das Hinterrad der auf dem Radweg fahrenden Frau. Diese stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Polizei kontrolliert im Rahmen der sog. "Speed-week" die Geschwindigkeit

Ihren Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der letzten Wochen und Monate in der Region führte die Polizei auch am 06.08.26 im Rahmen der europaweiten "Speed-week" durch. Dabei kontrollierte die Polizei u.a. auf der Kreisstraße 8 im Bereich Krummasel. Dort waren insgesamt 11 Fahrer in der 80 km/h-Zone zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 106 km/h gemessen. Weitere Kontrollen folgen ...

Uelzen

Uelzen - Linienbus kollidiert mit Pkw - 12.500 Euro Sachschaden - Pkw jedoch nicht versichert und "ohne Zulassung" unterwegs - "... dann kann er den Schaden wohl nicht an die Versicherung melden."

Mit einem Pkw VW eines 19-Jährigem aus Uelzen kollidierte ein Linienbus MAN in den Nachmittagsstunden des 06.08.26 in der Schillerstraße - Kreuzung Brauerstraße. Der Fahrer des Busses war gegen 18:00 Uhr von der Brauerstraße nach links eingebogen und hatte die Vorfahrt des 19-Jährigen missachtet. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährigen falsche Kfz-Kennzeichen an seinen Pkw angebracht hatte und sein Fahrzeug keine Zulassung/Versicherung besaß. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bad Bodenteich - Seniorin auf Parkplatz touchiert - durch Sturz verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 83-Jährige in den Mittagsstunden des 06.08.26 auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Ein 83 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda hatte die Frau gegen 11:15 Uhr beim Einparken nicht wahrgenommen und diese in der Folge touchiert, so dass sie stürzte. Parallel touchiert der 83-Jährige auch den Pkw Mercedes-Benz der Frau, so dass Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand.

Uelzen - lautes Wasserrauschen: geplatzter Bewässerungsschlauch statt Wasserrohrbruch ... und eine Überraschung

Vorsorglich die Polizei alarmierten Anwohner in den Nachtstunden zum 07.08.26 im Bereich des östlichen Stadtgebiets von Uelzen. Dabei vermutete die Anwohner aufgrund lauten Wasserrauschens einen entsprechenden Wasserrohrbruch. Die Polizei war gegen 00:30 Uhr vor Ort stellte keinen "Bruch", sondern einen geplatzten Bewässerungsschlauch für eine kleine ... "Cannabisplantage" mit insgesamt fünf Pflanzen fest. Diese wurden sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Besitzer eingeleitet

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell