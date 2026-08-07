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POL-LG: ++ Polizei sucht 85 Jahre alten dementen Senior ++ seit dem Abend des 06.08. aus Hotel abgängig ++ "Wer sah Peter L.?" ++ Hinweise aus dem Bereich "An der Wolfsschlucht" aus der Nacht ++ Polizei ...

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Lüneburg (ots)

++ Polizei sucht 85 Jahre alten dementen Senior ++ seit dem Abend des 06.08. aus Hotel abgängig ++ "Wer sah Peter L.?" ++ Hinweise aus dem Bereich "An der Wolfsschlucht" aus der Nacht ++ Polizei setzt Suchmaßnahmen mit Hubschrauber, Drohnen sowie einer Vielzahl von Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr fort ++

Hitzacker/Dannenberg

Nach einem vermissten dementen 85-Jährigen aus einem Hotel in Hitzacker sucht die Polizei mit Unterstützung der Feuerwehr aktuell mit Nachdruck. Der Senior "Peter L." hatte in den Abendstundend des 06.08.26 unbemerkt sein Hotel und sich vermutlich zu Fuß auf dem Weg gemacht. Der Senior ist körperlich gut zu Fuß, jedoch leicht verwirrt. Die Polizei hatte bereits in der Nacht Suchmaßnahmen eingeleitet und bitte parallel auch die Bevölkerung um Unterstützung. Nach einer ersten Öffentlichkeitsfahndung über den WhatsApp-Channel der #Polizei Lüchow-Dannenberg meldete sich eine Passantin am Morgen bei der Polizei. Diese will den Vermissten möglicherweise in der Nacht im Bereich der Straße "An der Wolfsschlucht" gesehen haben.

Aktuell sind Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Dabei sind auch mehrere Drohnen, ein Polizeihubschrauber sowie Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Der Senior wird wie folgt beschrieben:

85 Jahre alt ca. 1,83m groß normale Statur graue Haare Bekleidung: kurzärmliges, hellgrün kariertes Hemd, beige Kniehose, beige Sandalen

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

++ Bild des Vermissten Peter L. unter www.polizeipresse.de ++

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