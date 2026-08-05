Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand in Erdgeschosswohnung - Polizei und Feuerwehr im Einsatz - Bewohnerin durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt ++ Polizei kontrolliert im Rahmen der sog. "Speed-week" die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots)

Presse - 05.08.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Brand in Erdgeschosswohnung - Polizei und Feuerwehr im Einsatz - Bewohnerin durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt - 20.000 Euro Sachschaden

Zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Ochtmisser Kirchsteig kam es in den Nachtstunden zum 05.08.26. Ein piepender Rauchmelder hatte die Anwohner gegen 00:30 Uhr alarmiert. Parallel waren Flammen in der Wohnung wahrnehmbar, so dass Polizei und Feuerwehr im Evakuierungs- und Löscheinsatz waren. Eine 63 Jahre alte Bewohnerin in der Wohnung erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Bei ihr wurde in der Folge ein Alkoholwert von mehr als vier Promille festgestellt. Die Wohnung war durch das Feuer nicht mehr bewohnbar und wurde für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - in Gebäude der BBS eingebrochen - Snackautomaten geöffnet

In den Gebäudekomplex der Berufsbildenden Schule im Spillbrunnenweg brachen Unbekannte in der Nacht zum 04.08.26 ein. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen, verschiedene Räume betreten und sich an zwei Snackautomaten zu schaffen gemacht. Dabei wurden Waren aus den Automaten teilweise mitgenommen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe von geparktem Pkw eingeschlagen - Papiertüte mit Pfandflaschen mitgenommen

Die Seitenscheibe eines in der Feldstraße abgestellten Pkw BMW schlugen Unbekannte in den Nachtstunden zum 05.08.26 gegen 00:50 Uhr ein. Die Täter griffen sich eine Papiertüte (mit leeren Pfandflaschen) und ergriffen die Flucht. Es entstand ein Schaden von mehr als 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - ältere Radfahrerin stürzt nach Kollision mit Radfahrer - Fraktur erlitten - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - Mann mit schwarzem Fahrrad etwas auffällig Grünem am Rahmen gesucht

Eine schwerere Fraktur erlitt eine 71 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des Do., 30.07.26, gegen 12:15 Uhr, im Bereich des Sandwegs des Spielplatzes in der Wilhelm-Hillmer-Straße - Richtung Douglas-Lister-Straße. Ein Fahrradfahrer war der Seniorin in einer Kurve auf "Kollisionskurs" entgegengekommen, touchierte die Frau, so dass diese stürzte. Der Radfahrer fuhr weiter. Er wird wie folgt beschrieben: männlicher Radfahrer, ca. 170 cm groß, 30-35 Jahre, Shorts (insgesamt sommerlich gekleidet), Brille, Fahrradhelm, mit schwarzem Herrenrad mit Mittelstange, Trinkflasche und etwas "auffällig Grünes am Rad".

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215 bzw. -2378, entgegen.

Lüneburg/Scharnebeck - Polizei kontrolliert im Rahmen der sog. "Speed-week" die Geschwindigkeit

Ihren Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der letzten Wochen und Monate in der Region führte die Polizei auch am 04.08.26 im Rahmen der europaweiten "Speed-week" durch. Dabei kontrollierte die Polizei u.a. auf der Kreisstraße 53 - sog. "Unfallhäufungslinie" - in Scharnebeck. Dort waren insgesamt drei Fahrer in der 50 km/h-Zone zu schnell unterwegs. Weitere Kontrollen folgen ...

Amt Neuhaus - Grabschilder auf Friedhof demontiert und gestohlen

Zwei Grabschilder zweier separaten Grabstätten demontierten und stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 01. auf den 02.08.26 auf einem Friedhofsgelände in der Kirchstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Einen 15-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 04.08.26 im Rieselweg. Bei der Kontrolle des Jugendlichen stellten die Beamten gegen 22:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von Cannabis wurde eingeräumt. Auch ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen - Polizei kontrolliert im Rahmen der sog. "Speed-week" die Geschwindigkeit

Ihren Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der letzten Wochen und Monate in der Region führte die Polizei auch am 05.08.26 im Rahmen der europaweiten "Speed-week" durch. Dabei kontrollierte die Polizei u.a. in der Bahnhofstraße. Dort waren zwei Fahrer in der 30 km/h-Zone zu schnell unterwegs. Auch verschiedene BürgerInnen gaben den BeamtInnen vor Ort eine positive Rückmeldung. Weitere Kontrollen folgen ...

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell