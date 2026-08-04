Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Wem gehören die Damenfahrräder? ++ Rauchentwicklung durch Hydraulik-Öl in Drogeriefiliale ++ Diesel von Baustellen abgezapft ++ Polizei kontrolliert im Rahmen der sog. "Speed-week" ++

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Lüneburg (ots)

Presse - 04.08.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Rauchentwicklung durch Hydraulik-Öl in Drogeriefiliale - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es in den frühen Mittagsstunden des 04.08.26 in einer Drogeriefiliale in der Große Bäckerstraße. Als vermeintlicher Brand gegen 11:00 Uhr gemeldet, entpuppte sich der Sachlage zu einer stärken Rauchentwicklung aufgrund von aus gelaufenen Hydraulik-Öls in einem Fahrstuhl. Die Polizei nahm die Flüssigkeit auf und belüftete die Räumlichkeiten. Zuvor hatten die Einsatzkräfte das Gebäude und den Bereich evakuiert und abgesterrt.

Lüneburg - Diesel von Baustellen abgezapft - Polizei ermittelt

Gleich auf zwei Baustellen in der Lüner Heide sowie Am Alten Eisenwerk brachen Unbekannte im Zeitraum vom 30.07. bis 01.08.26 mehrere Tanks und Behältnisse auf. Parallel zapften die Täter 200 Liter bzw. weitere 150 Liter Dieselkraftstoff ab und transportierten diesen ab. Eine Batterie sowie die Tankdeckel nahmen die Täter mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg, OT. Kaltenmoor - in Bücherei eingebrochen

In das Gebäude der Bücherei in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 31.07. und 03.08.26 ein. Dabei brachen die Täter mehrere Türen auf und nahmen einen geringen Bargeldbetrag und Schlüssel mit. Es entstand geringer Schaden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Klau-Pärchen beim Klauen ertappt - Kosmetika im Wert von mehr als 250 Euro - Pkw durchsucht - weiteres Diebesgut

Zwei 44 und 46 Jahre alte Personen (Pärchen) ertappten Mitarbeiter in den Mittagsstunden des 03.08.26 beim Klauen in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße. Die beiden DiebInnen aus Munster und Hamburg hatten sich gegen 13:45 Uhr zwei Düfte im Wert von mehr als 250 Euro gegriffen, diese in der Innentasche einer Weste verstaut und versucht das Geschäft zu verlassen. Mitarbeiter griffen ein. Alarmierte Polizeibeamten durchsuchten aufgrund von weiteren Hinweisen in Absprache mit einem Bereitschaftsrichter auch den Pkw des Pärchens. Dort wurden weiteres Parfüm sowie Rasierapparate in Originalverpackungen fest- und sichergestellt. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Kreissäge von Handwerkern aus Vorgarten gestohlen

Eine Kreissäge von gerade arbeitenden Handwerkern stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 03.08.26 in einem Vorgarten in der Stöteroggestraße. Die Handwerker hatten gegen 13:30 Uhr für wenige Minuten das Werkzeug außer Acht gelassen, so dass Dieb die Gelegenheit nutzen. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schlösser von Fahrrädernd aufgeflext - Mountain Bikes gestohlen

Die Schlösser zweier im Radspeicher am Bahnhof abgestellten Fahrräder (blaues Mountain Bike und Fahrrad Cube) flexten Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 04.08.26 gegen 06:45 Uhr mit einem Winkelschleifer auf. Zwei Täter wurde dabei videografiert. Sie nahmen die Fahrräder mit. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Scharnebeck - drei Leichtverletzte bei Kollision zweier Pkw - 17.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 03.08.26 im Einmündungsbereich Kreisstraße 53 - Kreisstraße 2. Eine 79 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda wollte gegen 11:15 Uhr nach links von der K2 auf die K53 in Richtung Erbstorf abbiegen und kollidierte dabei mit einem auf der K53 in Richtung Schiffshebewerk fahrenden Pkw Mercedes-Benz G-Klasse. Die 79-Jährige, ihre 10 Jahre alte Mitfahrerin sowie der 35 Jahre alte Fahrer der G-Klasse wurde leicht verletzt; die beiden ersteren vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 17.000 Euro.

Lüneburg - Radfahrerinnen kollidieren - nach Sturz leicht verletzt

Zu einem Touchieren bzw. Kollision zweier 19 und 21 Jahre alten Radfahrerinnen kam es in den Nachmittagsstunden des 03.08.26 in der Bachstraße. Die beiden junge Frauen war gegen 16:40 Uhr hintereinanderfahrend nach dem Passieren eines geparkten Pkw sich sehr nahegekommen, so dass die 21-Jährige stürzte, sich verletzte und vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Polizei kontrolliert im Rahmen der sog. "Speed-week" die Geschwindigkeit

Ihren Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der letzten Wochen und Monate in der Region führte die Polizei auch am 03.08.26 im Rahmen der europaweiten "Speed-week" durch. Dabei kontrollierte die Polizei u.a. auf der Bundesstraße 248 zwischen Lüsen und Gartow. Dort waren insgesamt drei Fahrer in der 80 km/h-Zone zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 102 km/h gemessen. Weitere Kontrollen folgen ...

Hitzacker - alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs - 1,05 Promille

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot erwarten einen 26 Jahre alten alkoholisierten Nutzer eines E-Scooters nach einer Kontrolle des Mannes in den späten Abendstunden des 03.08.26 in der Lüneburger Straße. Eine Streifenbesatzung hatte den Mann aus Hitzacker gegen 22:15 Uhr kontrolliert und dabei einen Alkoholwert von 1,05 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

- Mindestalter -> 14 Jahre - Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich - Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) - Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse - Führerschein nicht erforderlich - Nutzung: auf keinen Fall zu zweit - Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren - Problem Drogen ("Finger weg davon!") - Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

- Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

Uelzen

Römstedt - Hyundai-Fahrerin kollidiert mit Baum und verunfallt - leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen erlitt eine 59 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai in den frühen Abendstunden des 03.08.26 auf der Landesstraße 253 zwischen Römstedt und Himbergen. Die Frau aus dem Landkreis Lüchow-Dannnenberg hatte gegen 18:00 Uhr im Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 31 beim Überholen ihr Lenkrad verrissen, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Bad Bodenteich - Traktor kollidiert beim Abbiegen mit Pkw - auf angrenzendes Feld geschleudert - 22.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zwischen einem Traktor Case und einem folgenden Pkw Mazda kam es in den Morgenstunden des 03.08.26 gegen 10:45 Uhr auf der Landesstraße 265. In einem Kreuzungsbereich bog der 67 Jahre alte Traktorfahrer nach links ab und übersah dabei den bereits im Überholvorgang befindlichen Pkw Mazda eines 59-Jährigen. Der Mazda wurde durch die Kollision auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 22.000 Euro.

Uelzen - Kindern/Jugendlichen Hausverbot erteilt - Handgreiflichkeiten gegen Mitarbeiter auf dem Heimweg

U.a. wegen wechselseitigen Körperverletzungen ermittelt die Polizei nach Handgreiflichkeiten und verschiedenen Vorwürfen in den späten Abendstunden des 03.08.26 im Umfeld des Marktcenters in der Veerßer Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen musste ein 25 Jahre alter Mitarbeiter mehreren Kindern und Jugendlichen aufgrund nicht angemessenen Verhaltens ein Hausverbot für den Gebäudekomplex des Marktcenters aussprechen. Auf dem Heimweg des 25-Jährigen tauchten dann die Kinder/Jugendlichen gegen 22:30 Uhr wieder auf und gerieten mit dem Mann in Streit. Es kam zu einem wechselseitigen Handgemenge, so dass die alarmierte Polizei eingriff und nun gegen die Beteiligten ermittelt. Die weiteren Ermittlungen, genauen Abläufe und Tatbeteiligungen sowie Hintergründe dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Katze/Kater mit Pfeil schwer verletzt - Tier muss eingeschläfert werden - Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Die Verletzungen seines Katers mit einem vermutlich Armbrustpfeil brachte ein 62-Jähriger am 03.08.26 bei der Polizei zur Anzeige. Ein Unbekannter hatte vermutlich am 30.07.26 im Umfeld der Robert-Koch-Straße mit einer Armbrust auf den Kater geschossen und diesen mit dem Pfeil schwerstverletzt. Das Tier musste in der Folge in einer Tierklinik eingeschläfert werden. Die Polizei ermittelt wegen u.a. des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Polizei stellte zweimal Damenfahrräder bei polizeibekannter Person sicher - "Wem gehören die Damenfahrräder? - Bitte melden!"

Bei einem bereits polizeilich bekannten Mann aus Uelzen stellte die Polizei im Rahmen von Kontrollen am 14.07.26 bzw. am 21.07.26 in der Innenstadt jeweils ein Fahrrad fest und in der Folge sicher. Der 47-Jährige konnte jeweils keinen Eigentumsnachweis bzw. plausible Erklärung für den Besitz erbringen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nun die Eigentümer/Besitzer der Fahrräder.

- Damenfahrrad der Marke Biria in blau - Damenfahrrad der Marke Milord in rot

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. 0581-930184, entgegen. Die Besitzer können sich auch per Mail an diana.sok@polizei.niedersachsen.de wenden.

++ Bilder der Damenfahrräder unter www.polizeipresse.de ++

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