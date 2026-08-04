Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ an Unfallstelle verstorben ++ 25-Jähriger verstirbt bei Verkehrsunfall ++ alleinbeteiligt verunfallt und aus Cabriolet herausgeschleudert ++ Polizei ermittelt zu den Umständen ++

Lüneburg (ots)

++ an Unfallstelle verstorben ++ 25-Jähriger verstirbt bei Verkehrsunfall ++ alleinbeteiligt verunfallt und aus Cabriolet herausgeschleudert ++ Polizei ermittelt zu den Umständen ++

Landkreis Uelzen - Bad Bevensen

Schwerste und in der Folge tödliche Verletzungen erlitt ein 25 Jahre alter Fahrer eines Daimler-Benz Cabriolet bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 252 zwischen Groß Hesebeck und Bad Bevensen in den Abendstunden des 03.08.26. Nach derzeitigen Ermittlungen war der junge Mann gegen 20:00 Uhr aus ungeklärter Ursache nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kam in den Grünstreifen und kollidierte dort frontal mit einem Erdwall. Anschließend dreht sich das Fahrzeug und überschlug sich, so dass der 25-Jährige bei geöffneten Cabriodach aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Er verstarb noch trotz des Einsatzsatzes von Rettungskräften an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 25-Jährige vermutlich nicht angeschnallt war und deshalb aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Die weiteren Ermittlungen dazu und zu den Umständen dauern an.

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