Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei stellte "Wahlplakate-Abreißer" ++ Einbruch in Verwaltungsgebäude - drei Fahrzeuge gestohlen ++ größerer Feuerwehreinsatz nach Flächenbrand ++ Polizei kontrolliert ...

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Lüneburg (ots)

Presse - 03.08.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Verwaltungsgebäude - drei Fahrzeuge VW Busse und Pkw der AWO gestohlen - Polizei fahndet und ermittelt

Eine VW Bus Caravelle sowie einen VW Bus (beide rot/weinrot) sowie einen Pkw Renault Megane der AWO (Arbeiterwohlfahrt) Lüneburg stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 01. bis 02.08.26 aus dem Geschäfts-/Verwaltungsgebäude in der Käthe-Krüger-Straße. Mehrere Täter hatten Türen aufgebrochen und waren ins Gebäude sowie in die Werkstatt gelangte. Dort griffen sie sich die Schlüssel der Fahrzeuge und fuhren mit diesen davon. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei fahndet aktuell nach den drei Fahrzeugen (alle mit dem amtl. Kfz-Kennzeichen: LG-AW xxx) der AWO.

Hinweise zu den Fahrzeugen oder auch Personen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei stellte "Wahlplakate-Abreißer" - Flucht mit Fahrrad misslingt - Ermittlungen gegen 23-Jährigen wegen weiterer Taten - Strafverfahren eingeleitet; Mobiltelefon sichergestellt

Einen 23-Jährigen beim Abbreißen von Wahlplakaten konnten alarmierte Polizeibeamte in den frühen Abendstunden des 01.08.26 im Bereich des Oedemer Wegs nach Verfolgung stellen. Der Lüneburger hatte dort gegen 18:20 Uhr mindestens drei Plakate abgerissen, wurde jedoch durch eine aufmerksame Passantin (Polizeibeamtin außerhalb ihres Dienstes) wahrgenommen. Bei Eintreffen einer Funkstreifenbesatzung versuchte der junge Mann, der sich teilweise vermummt hatte, noch mit einem Fahrrad zu fliehen, konnte jedoch nach Verfolgung gestellt werden. Er wurde mit zur Polizeiwache verbracht. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und stellte das Mobiltelefon des Mannes im Rahmen des Strafverfahrens sicher. Parallel prüfen die Ermittler auch aufgrund von vermeintlichen Aktivitäten des 23-Jährigen über Socialmedia weitere ähnliche Sachbeschädigungen der jüngsten Vergangenheit.

Adendorf - größerer Feuerwehreinsatz nach Flächenbrand - Traktor, Feld und Waldbereich brennen - Einsatzkräfte können größeren Schaden verhindern

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es in den Mittagsstunden des 03.08.26 gegen 13:30 Uhr auf einem Feld im Bereich nord-östlich der Kreuzung Elba. Dabei geriet während der Strohernte ein Traktor in Flammen, so dass sich auf einer Fläche von mehr als 500 Quadratmetern ein Brand entwickelte, der auch auf den einen angrenzenden Nadelwald übergriff. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten Schlimmeres verhindern und den Brand eindämmen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

++ Bild unter www.polizeipresse.de ++

Dahlenburg - Mann poltert gegen Tür und droht Bewohnerin - Polizei ermittelt

Nach einem Vorfall an einer Haustür eines Wohnhauses in den Nachtstunden zum 03.08.26 An der Neetze in Dahlenburg ermittelt die Polizeiwegen versuchtem schweren Diebstahl und Bedrohung. Zwei Unbekannte hatten gegen 03:10 Uhr an der Haustür der Bewohner gehämmert und diese geweckt. Als diese die Haustür einen Spalt öffneten, drohte einer der Männer mit einer vermutlich Schreckschusswaffe. Nachdem die Tür durch die Bewohner sofort zugeschlagen wurde, beleidigten und drohten die Männer; verschwanden dann jedoch. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70m groß, kräftige Statur, lockere, helle Kleidung, sprach akzentfreies deutsch. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Zwei Altpapiercontainer setzten Unbekannte in den Nachtstunden zum 03.08.26 auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Brand. Die Feuerwehr war gegen 02:00 Uhr im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auch zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Damenrad Hercules am Fahrradport am Bahnhof gestohlen - mit Panzerschloss gesichert

Ein hochwertiges Damenfahrrad Hercules stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 31.07. und 02.08.26 aus dem Fahrradport am Bahnhof, Bahnhofstraße. Die Täter hatten das Panzerschloss des Fahrrads geknackt und fuhren mit diesem davon. Die Auswertung des Videomaterials sowie die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Reppenstedt - Einbruch in Erdgeschosswohnung - keine Beute - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

In eine Erdgeschosswohnung im Habichtsweg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 29.07. bis 02.08.26 ein. Dabei wurde eine Terrassentür aufgebrochen. Die Täter sahen sich im Gebäude um und verschwanden im Anschluss wieder. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüneburg - Aufenthaltsverbot durchgesetzt

Ein Aufenthaltsverbot für einen Teilbereich der Lüneburger Innenstadt gegen einen 22 Jahre alten polizeibekannten Mann setzte die Polizei in den Nachtstunden zum 03.08.26 durch. Aufgrund verschiedener Straftaten und Auffälligkeiten hatte die Polizei bereits seit längerem das Aufenthaltsverbot gegen den Mann erwirkt. Der Mann aus dem Landkreis Lüneburg zeigte sich im Bereich Auf dem Wüstenort uneinsichtig, pöbelte herum, verließ jedoch den Bereich. Ihn erwartet trotzdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsgesetz (NPOG).

Lüneburg/Adendorf - Polizei kontrolliert im Rahmen der sog. "Speed-week" die Geschwindigkeit

Ihren Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der letzten Wochen und Monate in der Region führte die Polizei auch am 03.08.26 im Rahmen der europaweiten "Speed-week" durch. Dabei kontrollierte die Polizei u.a. auf der Kreisstraße 30 in Adendorf. Dort waren insgesamt fünf Fahrer in der 70 km/h-Zone zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 89 km/h gemessen. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Lüggau - Pkw kollidieren - verletzt - 33.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 03.08.26 auf der Bundesstraße 216 im Bereich Friedhof Lüggau. Ein 70 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford Transit wollte gegen 07:20 Uhr nach links in Richtung Friedhof abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw Seat Ibiza einer 23-Jährigen. Der Senior erlitt schwere, die 23-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 33.000 Euro.

Lüchow - Kollision zwischen Pkw - 13.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Abendstunden des 02.08.26 auf der Bundesstraße 248 - Saaßer Chaussee. Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Zafira wollte gegen 19:45 Uhr in Fahrtrichtung Saaße nach links in die Rue die Ceret einbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw Daimler Chrysler eines 57-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Waddeweitz, OT. Diahren - drei Oberlenker von landwirtschaftlichem Betrieb gestohlen

Insgesamt drei Oberlenker (Bauteile/Zubehör von Traktoren) stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 01. auf den 02.08.26 von einem Hofgelände in Diahren. Die Täter hatten die Oberlenker jeweils von Traktoren demontiert, so dass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - alkoholisiert unterwegs 0,88 Promille

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot erwarten einen 40 Jahre alten Fahrer eines Pkw Citroen nach einer Kontrolle in den Mittagsstunden des 02.08.26 in der Lange Straße. Eine Polizeistreife hatte den Mann gegen 12:15 Uhr alkoholisiert gestoppt. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 0,88 Promille festgestellt.

Uelzen

Uelzen - erneute Kontrollen: Hansestadt und Polizei zeigen in Innenstadt Präsenz - weitere gemeinsame Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei - sechs Verstöße geahndet

Erneut gemeinsam präsent waren Ordnungsamt und Polizei in den Nachmittags- und frühen Abendstunden des 31.07.26 in der Uelzener Innenstadt. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs Verstöße, u.a. durch E-Scooter. Parallel wurden im Rahmen der Streifentätigkeit verschiedene ermahnende wie auch positive Gespräche mit verschiedenen Passanten geführt. Weitere Kontrollen folgen ...

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

Mindestalter -> 14 Jahre

Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse Führerschein nicht erforderlich Nutzung: auf keinen Fall zu zweit Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren Problem Drogen ("Finger weg davon!") Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

Uelzen - schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 191 - vier Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den späten Nachmittagsstunden des 02.08.26 auf der Bundesstraße 191 - Wendlandstraße - Kreuzungsbereich B 493. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Pkw Suzuki Vitara aus dem Landkreis Uelzen wollte gegen 17:50 Uhr von der Bundesstraße 493 auf die B 191 einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Wohnmobils eines 67-Jährigen aus Stuttgart. Durch den Aufprall kam das Wohnmobil in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Pkw Toyota eines 67-Jährigen aus Lüchow-Dannenberg. Der 65-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht. Die beiden anderen Fahrzeugführer sowie eine Beifahrerin im Wohnmobil erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro.

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