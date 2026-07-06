Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub nach Bargeldabhebung - Polizei sucht Zeugen

Bad Sassendorf (ots)

Am Freitagvormittag (03. Juli 2026) wurde einer 96-jährigen Frau nach einer Bargeldabhebung in Bad Sassendorf ein Briefumschlag mit mehreren tausend Euro Bargeld entrissen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 09:48 Uhr hob die Geschädigte in der vorübergehenden Sparkassenfiliale an der Eichendorffstraße Bargeld ab. Das Geld sowie ihre Bankkarte verstaute sie in einem weißen Briefumschlag, den sie im vorderen Fach ihres Rollators ablegte.

Nachdem sie die Filiale verlassen hatte, wurde sie im Bereich des Parkplatzes an der Eichendorffstraße von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser fragte sie, ob sie ihm Geld wechseln könne, und legte hierzu ein Ein-Euro-Stück auf den Rollator. Als der Mann den Briefumschlag bemerkte, griff er diesen plötzlich an sich und flüchtete zu Fuß. Eine körperliche Auseinandersetzung fand nicht statt.

Der Täter lief über den nördlich der Sparkassenfiliale verlaufenden Fußweg in Richtung des Kreisverkehrs Weslarner Straße/Alleestraße davon.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 40 bis 45 Jahre alt - circa 170 bis 180 cm groß - normale bis schlanke Statur - dunkel gekleidet (dunkelblaue oder schwarze Kleidung, lange Hose) - sprach mit russischem oder polnischem Akzent

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Videoaufzeichnungen der Sparkassenfiliale werden nun gesichert und ausgewertet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

So schützen Sie sich nach einer Bargeldabhebung:

- Verstauen Sie Bargeld möglichst sofort sicher und nicht offen sichtbar.

- Lassen Sie sich nach größeren Bargeldabhebungen nach Möglichkeit von einer Vertrauensperson begleiten.

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie unmittelbar nach einer Bargeldabhebung von Unbekannten angesprochen oder abgelenkt werden.

- Nehmen Sie keine Hilfe oder Wechselgeschäfte von fremden Personen an.

- Bewahren Sie Bankkarten und Bargeld möglichst getrennt voneinander auf.

- Sollten Sie den Verdacht haben, verfolgt zu werden, suchen Sie belebte Orte auf oder kehren Sie in die Bankfiliale zurück und informieren Sie die Polizei.

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