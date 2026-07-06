PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub nach Bargeldabhebung - Polizei sucht Zeugen

Bad Sassendorf (ots)

Am Freitagvormittag (03. Juli 2026) wurde einer 96-jährigen Frau nach einer Bargeldabhebung in Bad Sassendorf ein Briefumschlag mit mehreren tausend Euro Bargeld entrissen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 09:48 Uhr hob die Geschädigte in der vorübergehenden Sparkassenfiliale an der Eichendorffstraße Bargeld ab. Das Geld sowie ihre Bankkarte verstaute sie in einem weißen Briefumschlag, den sie im vorderen Fach ihres Rollators ablegte.

Nachdem sie die Filiale verlassen hatte, wurde sie im Bereich des Parkplatzes an der Eichendorffstraße von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser fragte sie, ob sie ihm Geld wechseln könne, und legte hierzu ein Ein-Euro-Stück auf den Rollator. Als der Mann den Briefumschlag bemerkte, griff er diesen plötzlich an sich und flüchtete zu Fuß. Eine körperliche Auseinandersetzung fand nicht statt.

Der Täter lief über den nördlich der Sparkassenfiliale verlaufenden Fußweg in Richtung des Kreisverkehrs Weslarner Straße/Alleestraße davon.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - etwa 40 bis 45 Jahre alt
   - circa 170 bis 180 cm groß
   - normale bis schlanke Statur
   - dunkel gekleidet (dunkelblaue oder schwarze Kleidung, lange 
     Hose)
   - sprach mit russischem oder polnischem Akzent

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Videoaufzeichnungen der Sparkassenfiliale werden nun gesichert und ausgewertet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

So schützen Sie sich nach einer Bargeldabhebung:

   - Verstauen Sie Bargeld möglichst sofort sicher und nicht offen 
     sichtbar.
   - Lassen Sie sich nach größeren Bargeldabhebungen nach Möglichkeit
     von einer Vertrauensperson begleiten.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie unmittelbar nach einer 
     Bargeldabhebung von Unbekannten angesprochen oder abgelenkt 
     werden.
   - Nehmen Sie keine Hilfe oder Wechselgeschäfte von fremden 
     Personen an.
   - Bewahren Sie Bankkarten und Bargeld möglichst getrennt 
     voneinander auf.
   - Sollten Sie den Verdacht haben, verfolgt zu werden, suchen Sie 
     belebte Orte auf oder kehren Sie in die Bankfiliale zurück und 
     informieren Sie die Polizei.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 10:54

    POL-SO: 38-Jähriger nach Einbruch in Wohnhaus festgenommen

    Warstein (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Warstein-Hirschberg hat die Polizei am Freitag (3. Juli) einen der Täter festgenommen. Ein weiterer Mann entkam. Eine Nachbarin meldete der Polizei gegen 13:30 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Grafenstraße. Sie berichtete, an einem dortigen Einfamilienhaus zwei unbekannte Personen beobachtet zu haben, die augenscheinlich in das Gebäude einbrechen wollten. ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 08:12

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz führt zu zehn Anzeigen, 17 Verwarngeldern und einer Festnahme

    Lippstadt (ots) - Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt am Freitag (3. Juli) umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Ziel des Einsatzes war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig solche Schwerpunkteinsätze sind: Die Beamten fertigten sechs Straf- sowie vier ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 08:00

    POL-SO: Polizei verstärkt Kontrollen auf Umleitungsstrecke in Warstein

    Warstein (ots) - Aufgrund der derzeitigen Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Warstein wird der Verkehr über eine Umleitungsstrecke durch das Stadtgebiet geführt. In diesem Zusammenhang sind bei der Polizei vermehrt Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern über überhöhte Geschwindigkeiten sowie den Lkw-Verkehr eingegangen. Die Polizei hat auf die Beschwerden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren