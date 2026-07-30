Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ in Bar ins Gesicht geschlagen und getreten - Polizei ermittelt gegen 21-Jährigen - Cannabis sichergestellt ++ nach links von Bundesstraße 4 abgekommen ++ Hansestadt und Polizei zeigen Präsenz

Lüneburg (ots)

Presse - 30.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - in Bar ins Gesicht geschlagen und getreten - Polizei ermittelt gegen 21-Jährigen - Cannabis sichergestellt

Ins Gesicht schlug ein 21-Jähriger einem 29-Jährigen in den Räumlichkeiten einer Bar Am Stintmarkt in den Nachtstunden zum 30.07.26. Der Mann aus dem Landkreis Lüneburg hatte dem 29-Jährigen unvermittelt gegen 02:00 Uhr ins Gesicht geschlagen, als dieser die Toiletten verließ. In der Folge trat der Aggressor auch auf den am Boden liegenden Mann ein. Er musste sich rettungsdienstlich behandeln lassen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen, bei dem sowie einer weiteren Person die alarmierten Beamten auch eine nicht geringe Menge Cannabis fanden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Parallel kam es in den frühen Morgenstunden in der Bar zu weiteren Handgreiflichkeiten, die durch den Sicherheitsdienst entschärft werden konnte.

Lüneburg - Mann & Frau geraten aneinander - geschlagen, gebissen und beleidigt - Polizei leitet Strafverfahren ein und erteilt Platzverweise

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung und Beleidigungen kam es in den Abendstunden des 29.07.26 in der Bardowicker Straße. Ein 27-Jähriger und eine 34-Jährige aus Winsen waren gegen 19:15 Uhr in Streit geraten. Im Rahmen der Rangelei schlug der Mann die 34-Jährige; diese biss und beleidigte den Kontrahenten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben im Verborgenden. Die alarmierte Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und verwies die Personen aus dem Bereich.

Handorf - betrunken mit Pkw verfallt und mit E-Scooter geflüchtet - Polizei kann betrunkenen Fahrer antreffen - 2,1 Promille - diverse Strafverfahren

Wegen zweimal Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 42-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann in den Abendstunden des 29.07.26 mit seinem Pkw in der Lüneburger Straße zu dicht an einem geparkten Pkw VW Golf vorbeigefahren, so dass gegen 19:30 Uhr ein Sachschaden von gut 1.000 Euro entstand. Der Mann fuhr weiter, konnte jedoch durch einen Zeugen verfolgt werden. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei parkte der 42-Jährige sein Fahrzeug und flüchtete mit einem E-Scooter weiter. Er konnte nach geraumer Zeit durch die Polizei angetroffen werden. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,1 Promille festgestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Frau mit Messer am Unterarm verletzt - Polizei ermittelt zu den Hintergründen - Zeugen gesucht

Nachdem sich eine 35-Jährige in späten Abendstunden des 29.07.26 aufgrund einer Schnittverletzung am Unterarm behandeln lassen musste, verständigten Mitarbeiter des Klinikums in Dannenberg die Polizei. Nach Befragung der jungen Frau soll es gegen 21:00 Uhr in der Kalandstraße in Lüchow - Amtsturm - zu einem Streit gekommen sein. Dabei soll ein junger Mann mit einem Messer herumgefuchtelt haben. Als die Frau dazwischenging, erlitt sie die Verletzungen. Weitere Angaben zu den anwesenden Personen und der Person mit dem Messer wollte die 35-Jährige nicht machen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung und bittet möglichen Zeuge, sich bei der Polizei Lüchow, Te. 05841-122-0, zu melden.

Zernien, OT. Braasche - Unrat brennt an Böschung - Feuer wehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand auf einer Fläche von gut 10 Quadratmetern kam es in den frühen Nachmittagsstundend es 29.07.26 im Bereich des Ortsverbindungswegs zwischen der B191 und Braasche. Dabei hatte gegen 14:20 Uhr Unrat gebrannt. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen

Bienenbüttel - nach links von Bundesstraße 4 abgekommen und verunfallt - 40.000 Euro Schaden - schwer verletzt

Aus bis dato ungeklärter Ursache verunfallte ein 48 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Enyaq in den späten Nachmittagsstunden des 29.07.26 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Bienenbüttel. Der Mann war gegen 17:15 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und fuhr in die Leitplanke. Der Mann aus Schleswig-Holstein erlitt schwere Verletzungen und wurde vorsorglich ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 40.000 Euro.

Bad Bodenteich - "aufgefahren" - leicht verletzt - 14.000 Euro Schaden

Leichte Verletzungen erlitt eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Yeti aus Salzwedel in den Nachmittagsstunden des 29.07.26 auf der Landesstraße 255 - Bergstraße. Die Frau hatte nicht aufgepasst und war gegen 14:15 Uhr in Fahrtrichtung Gartenstraße in einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw StrettScooter der Post (Postauto) gefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 14.000 Euro.

Uelzen - Hansestadt und Polizei zeigen Präsenz: Erste gemeinsame Fußstreife in der Uelzener Innenstadt unterwegs - weitere Kontrollen folgen

Die Hansestadt Uelzen und die Polizei Uelzen haben in den Vormittagsstunden des 29.07.26 gemeinsam in der Uelzener Innenstadt kontrolliert. Im Mittelpunkt standen E-Scooter, aber auch Fahrradfahrende wurden überprüft. Das Fazit: Die Polizei hat 39 Verstöße von Rad- und E-Scooter-Fahrenden geahndet. Meist waren die Betroffenen auf Gehwegen oder im Wochenmarkt-Bereich unterwegs, wo das Fahren nicht erlaubt und gefährlich ist. "Unser Ziel ist, dass sich möglichst alle an die Regeln halten. Idealerweise gibt es künftig keine Verstöße mehr, die wir ahnden müssen", sagt Christian Weiß, Leiter Einsatz- und Streifendienst Polizei Uelzen. Die gemeinsame Fußstreife mit dem Ordnungswesen der Stadt und die Polizei war für Ende Juli angekündigt.

Weitere Kontrollen von Polizei auch zusammen mit dem Ordnungsamt werden folgen ... Zudem wird die Polizei mit Stella Giese, Präventionsbeauftragte der Polizei Uelzen, Anfang des neuen Schuljahres die weiterführenden Schulen in Uelzen besuchen. Sie wird die Schülerinnen und Schüler direkt ansprechen, um über die E-Scooter-Regeln aufzuklären.

Hintergrund: Polizei erklärt E-Scooter ++ ... gerade für die Zielgruppe "Junge Fahrende" ++ "Reingucken!" ++ Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis ++

Wo darf man mit E-Scooter eigentlich fahren? Braucht man einen Führerschein oder einen Helm? Und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aus dem Jahr 2023 "Wer betrunken E-Scooter fährt, riskiert seine Fahrerlaubnis" (... Die 11. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg hat mit einem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 27.06.2023 (Az. 111 Qs 42/23) klargestellt, dass die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen des Vorwurfs einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter gerechtfertigt sein kann ...) möchte die Polizei abermals zur Thematik E-Scooter sensibilisieren.

Kaum ein Gefährt wurde in so kurzer Zeit so beliebt und gleichzeitig so gehasst wie die E-Tretroller. Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene gehören die leichten Gefährte mittlerweile zum Alltag: Sie sind schnell, einfach zu bedienen und lassen sich per App zum taschengeldtauglichen Preis ausleihen. Andere Verkehrsteilnehmer hegen nicht so viel Sympathie für die neuen Vehikel auf unseren Straßen.

Hier die rechtlichen "Big Points":

Mindestalter -> 14 Jahre

Betriebserlaubnis (für den E-Scooter) erforderlich Aktuelle Versicherungsplakette notwendig (schwarz) Helm (stylische Gründe und schützt den Kopf) wäre klasse Führerschein nicht erforderlich Nutzung: auf keinen Fall zu zweit Problem Alkohol -> "strenge Alkoholregeln" (0,0 Promille für Fahranfänger), Grenzwerte wie beim Autofahren Problem Drogen ("Finger weg davon!") Keine Handynutzung -> nur mit installierter Halterung

Wo darf ich fahren? -> ... auf der Fahrbahn oder Radweg (Nicht auf dem Gehweg; nicht in Fußgängerzonen)

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