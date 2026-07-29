Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ schwerer Verkehrsunfall: Pkw kollidieren auf Bundesstraße 191 ++ Altpapiercontainer brennt - Jugendlich im Visier ++ Polizei mahnt: Angebliche Staatsanwälte, Polizeibeamte und Bankmitarbeiter ...

Lüneburg (ots)

Presse - 29.07.26 ++

Lüneburg

Lüneburg - Altpapiercontainer brennt - Jugendlich im Visier

Zu einem Brand eines Altpapiercontainers kam es in den Abendstunden des 28.07.26 im Bereich einer Bushaltstelle in der Bernsteinstraße. Dabei geriet der Container gegen 20:50 Uhr aus bis dato ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung und geht dabei auch Hinweise zu mehreren verdächtigen Jugendlichen, die im Bereich der Bushaltstelle wahrgenommen wurden, nach. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede/Scharnebeck - Geldbörsen beim Einkauf gestohlen - die Polizei mahnt

Die Geldbörse eines 70-Jährigen griff sich ein Unbekannter in den Morgenstunden des 28.07.26 in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Bleckede. Dabei gelangte der Taschendieb gegen 10:45 Uhr unbemerkt an die Börse des Mannes und verschwand damit. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro.

Die Unachtsamkeit einer 74-Jährigen nutzten Diebe auch gegen 10:20 Uhr in einem Einkaufsmarkt Röthenkuhlen in Scharnebeck. Dort griffen sich die Taschendiebe in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus einem Beutel, der sich am Einkaufswagen befand. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg/Quickborn - schwerer Verkehrsunfall: Pkw kollidieren auf Bundesstraße 191

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den Mittagsstunden des 29.07.26 auf der Bundesstraße 191 im Bereich Seybruch/Quickborn. Nach ersten Ermittlungen wollte eine Pkw-Fahrerin eines Renault Clio aus Chemnitz gegen 12:00 Uhr von der Bundesstraße nach links in Richtung Quickborn/Kreisstraße 29 abbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Dannenberg entgegenkommenden Pkw Audi aus Kassel. Beide FahrzeugführerInnen wurden durch die Kollision der Fahrzeuge schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der aktuell mit mehr als 20.000 Euro beziffert wird. Die Bundesstraße 191 ist aktuell für die Bergungsmaßnahmen sowie die Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Hitzacker/Dannenberg - Polizei mahnt: Angebliche Staatsanwälte, Polizeibeamte und Bankmitarbeiter rufen an - Wertgegenstände und EC-Karte an Haustür übergeben - Polizei warnt über WhatsApp-Kanäle der #Polizei Lüneburg, Lüchow-Dannenberg oder Uelzen

Zu mehreren Anrufen angeblicher Staatsanwälte, Polizeibeamter und Bankmitarbeitern kam es im Verlauf des 28.07.26 in der Region Lüchow-Dannenberg. Nach Bekanntwerden hatte die Polizei bereits über ihren WhatsApp-Kanal #Polizei Lüchow-Dannenberg vor der Masche gewarnt. Die meisten Angerufenen "rochen alle den Braten", beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei! "Gut gemacht!"

In zwei Fällen in Hitzacker und Dannenberg konnte die raffinierten Täter jedoch als Staatsanwalt im zweiten Fall als angebliche Bankmitarbeiter die Angerufenen im Alter von 90 und 84 Jahren von einer Betrugsgeschichte überzeugen. Gegen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr erschienen Betrüger an deren Haustür und ließen sich in einem Fall Schmuck, im zweiten Fall die EC-Karte aushändigen. Fahndungsmaßnahmen waren nicht mehr erfolgreich.

Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Uelzen

Wriedel - Einbruch in Kellerräume von Grundschule - Diebstahl & Vandalismus

In die Kellerräume der Grundschule im Kirchsteig brachen Unbekannte im Verlauf vom 28. auf den 29.07.26 ein. Die Täter waren in die Räumlichkeiten gelangt, nahmen u.a. Akkuschrauber, Ladegerät und Werkzeug mit und besprühten eine Wand mit Farbe. Parallel wurden zwei Fenster sowie ein Glastisch eingeschlagen, so dass ein Sachschaden von gut 800 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Ladendieb klaut Parfüms und flüchtet - Zeuge verfolgt Täter und bewegt ihn zur Rückkehr

Zwei Parfüms im Wert von mehr als 200 Euro griff sich ein 22-Jähriger in den Mittagsstunden des 28.07.26 in einer Parfümerie in der Lüneburger Straße. Mit den Düften, die der Uelzener sich in die Jackentasche gesteckt hatte, ergriff er gegen 12:00 Uhr die Flucht. Ein 33 Jahre alter Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den Ladendieb zu bewegen, in den Laden zurückzukehren. Die alarmierte Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahl.

Suderburg - in Wohnhaus geschlichen - Schmuck, Bargeld und Geldbörse mitgenommen

In ein Wohnhaus Am Tannenmoor schlich sich ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 28.07.26 durch eine offenstehende Nebentür. Dabei bediente sich der Einschleichdieb und griff sich u.a. Schmuck, Bargeld und eine Geldbörse ... und verschwand damit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Förderband in Fabrikgebäude gerät in Brand - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand im Bereich eines Förderbands im Gebäude der Zuckerfabrik, An der Zuckerfabrik, kam es in den Nachmittagsstunden des 28.07.26. Einsatzkräfte der Lüneburger Feuerwehr konnten gegen 16:00 Uhr das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen - Kokain bei Männern sichergestellt

Zwei 45 und 52 Jahre alte Männer kontrollierte die Polizei in den frühen Abendstunden des 28.07.26 im Bahnhofsumfeld in der St.-Viti-Straße. Dabei stellten die Beamten gegen 18:15 Uhr bei beiden Uelzenern jeweils Konsumeinheiten mit Kokain fest und sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - alkoholisiert unterwegs - 0,76 Promille

Ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot erwartet einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW nach einen Alkoholfahrt in den Abendstunden des 28.07.26. Eine Streifenwagenbesatzung hatte gegen 18:00 Uhr den jungen Uelzener in der St.-Viti-Straße unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille.

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