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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall am Freitagabend in Kronau wurde ein 39-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 44-jähriger Audi-Fahrer gegen 18:00 Uhr auf der Kreisstraße 3575 in Fahrtrichtung Süden. An der Kreuzung zur Heidigstraße ordnete sich der Autofahrer zunächst auf dem Abbiegestreifen ein, um nach links abzubiegen. Kurz darauf entschied er sich offenbar um und wechselte wieder nach rechts. Beim Spurwechsel übersah der Autofahrer wohl einen Rollerfahrer, der die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren wollte und kollidierte mit diesem. Der 39-jährige Zweiradfahrer kam daraufhin zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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